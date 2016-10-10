 İtalya 90’da vurdu: 3-2 – Fotomaç – 10 Ekim 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    10 Ekim 2016, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    İtalya 90’da vurdu: 3-2

    İtalya 90’da vurdu: 3-2

    G Grubu'nda oynanan Makedonya-İtalya maçında misafir ekip 3 puanı son anda aldı.

    Belotti'nin golüyle öne geçmesine rağmen Hasani'nin sayıları ile 2-1 geriye düşen Maviler, Immobile ile 75'te beraberliği sağladı. 90'da bir kez daha sahneye çıkan forvet zaferi getirdi: 2-3.

    İSPANYA RAHAT GEÇTİ
    G Grubu'ndaki diğer karşılaşmada İspanya da deplasmanda Arnavutluk'u 2-0 mağlup etti. Matadorlar, ilk yarısı golsüz sona eren mücadeleyi 55. dakikada Diego Costa ve 63'te de Nolito'nun sayılarıyla kazanmayı bildi. İspanya, bu sonuçla grupta puanını 7'ye yükselti.
    1. 10 Ekim 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:04
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    İtalya 90’da vurdu: 3-2 haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.