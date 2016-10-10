İtalya 90’da vurdu: 3-2
G Grubu'nda oynanan Makedonya-İtalya maçında misafir ekip 3 puanı son anda aldı.
Belotti'nin golüyle öne geçmesine rağmen Hasani'nin sayıları ile 2-1 geriye düşen Maviler, Immobile ile 75'te beraberliği sağladı. 90'da bir kez daha sahneye çıkan forvet zaferi getirdi: 2-3.
İSPANYA RAHAT GEÇTİ
G Grubu'ndaki diğer karşılaşmada İspanya da deplasmanda Arnavutluk'u 2-0 mağlup etti. Matadorlar, ilk yarısı golsüz sona eren mücadeleyi 55. dakikada Diego Costa ve 63'te de Nolito'nun sayılarıyla kazanmayı bildi. İspanya, bu sonuçla grupta puanını 7'ye yükselti.
İSPANYA RAHAT GEÇTİ
G Grubu'ndaki diğer karşılaşmada İspanya da deplasmanda Arnavutluk'u 2-0 mağlup etti. Matadorlar, ilk yarısı golsüz sona eren mücadeleyi 55. dakikada Diego Costa ve 63'te de Nolito'nun sayılarıyla kazanmayı bildi. İspanya, bu sonuçla grupta puanını 7'ye yükselti.
- 10 Ekim 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 02:04
FOTOMAÇ GÜNDEM
- "G.Saray ölümü alırdı, kupayı alamazdı"
Toplam 83
Yorum
olumune gs hee halamın john benjaminleri olsaydı zaten amca derdim...
- İzlanda kabusu
Toplam 15
Yorum
YETER ARTIKK. TERİM SİSTEM ADAMI DEĞİL..ÜLKE FUTBOLÜNE BİR ŞEY VEREMEZ..ASLAN-KOÇ MUHABBETİ BİTTİ..
- Gitmek istediği takımı açıkladı
Toplam 4
Yorum
p. yüksel tolga arsenela gitmek icin ck daha ekmek yemen lazim.sen önce GS dabiseler yap.iki ay gecti sükür birvarligini görmedik-
İtalya 90’da vurdu: 3-2 haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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