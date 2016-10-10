İtalya 90’da vurdu: 3-2

G Grubu'nda oynanan Makedonya-İtalya maçında misafir ekip 3 puanı son anda aldı.

Belotti'nin golüyle öne geçmesine rağmen Hasani'nin sayıları ile 2-1 geriye düşen Maviler, Immobile ile 75'te beraberliği sağladı. 90'da bir kez daha sahneye çıkan forvet zaferi getirdi: 2-3.



İSPANYA RAHAT GEÇTİ

G Grubu'ndaki diğer karşılaşmada İspanya da deplasmanda Arnavutluk'u 2-0 mağlup etti. Matadorlar, ilk yarısı golsüz sona eren mücadeleyi 55. dakikada Diego Costa ve 63'te de Nolito'nun sayılarıyla kazanmayı bildi. İspanya, bu sonuçla grupta puanını 7'ye yükselti.