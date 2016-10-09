 İngiltere’nin hocası belli oldu – Fotomaç – 09 Ekim 2016
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    09 Ekim 2016, Pazar
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    İngiltere’nin hocası belli oldu

    İngiltere’nin hocası belli oldu
    Teknik direktör Allardyce'ın rüşvet skandalı nedeniyle istifa ettiği İngiltere Milli Takımı'nda gündem Roberto Mancinci... İngiltere Federasyonu'nun 2013-14'te G.Saray'ı çalıştıran İtalyan hocayla anlaştığı belirtildi.
    1. 09 Ekim 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 01:53
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