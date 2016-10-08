Azerbaycan 2'de 2 yaptı!
Azerbaycan Milli Takımı, 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Norveç'i 1-0 mağlup etti.
Bakü Olimpiyat Stadı'nda oynanan maça hızlı başlayan Azerbaycan, Maksim Medvedev'in 11. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti. Maçın ilerleyen dakikalarında Norveç'in beraberliği yakalama çabaları sonuç vermedi ve karşılaşmayı 1-0 kazanan Azerbaycan, gruptaki 2. galibiyetini alarak puanını 6'ya çıkardı.
Azerbaycan, elemelerdeki ilk maçta konuk olduğu San Marino'yu 1-0 mağlup etmişti.
- 08 Ekim 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 21:39
- Galatasaray Sofya'da kükredi
Toplam 3
Yorum
GSLi1905 Lütfen bu çocuk milli takımdakiler gelincede takımda kalsın
- Eren ve Sneijder'den Galatasaray'a kötü haber
Toplam 5
Yorum
Aslan INSALLAH ÖNEMLI BIR DURUM YOKTUR
- "G.Saray ölümü alırdı, kupayı alamazdı"
Toplam 17
Yorum
GSLi1905 Hahahaha kanun var haklar var hukuk var. Sen kimsin de bunlara uymayıp kupayı vermcektin? Evet ölürdün ve yine alırdık kupayı!
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