 Azerbaycan 2'de 2 yaptı! – Fotomaç – 08 Ekim 2016
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    08 Ekim 2016, Cumartesi
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    Azerbaycan 2'de 2 yaptı!

    Azerbaycan 2'de 2 yaptı!

    Azerbaycan Milli Takımı, 2018 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Norveç'i 1-0 mağlup etti.

    Bakü Olimpiyat Stadı'nda oynanan maça hızlı başlayan Azerbaycan, Maksim Medvedev'in 11. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti. Maçın ilerleyen dakikalarında Norveç'in beraberliği yakalama çabaları sonuç vermedi ve karşılaşmayı 1-0 kazanan Azerbaycan, gruptaki 2. galibiyetini alarak puanını 6'ya çıkardı.

    Azerbaycan, elemelerdeki ilk maçta konuk olduğu San Marino'yu 1-0 mağlup etmişti.

    1. 08 Ekim 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 21:39
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