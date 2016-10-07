Belçika farka gitti

Brüksel'deki Kral Baudouin Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk dakikalarında daha etkili olan Belçika, Yannick Carrasco ve Dries Mertens ile kanatlardan etkili olmaya çalıştı.

26. dakikada Bosna Hersekli savunma oyuncusu Emir Spahic'in kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçen Belçika, 28. dakikada rakip savunmanın arkasına sarkan Eden Hazard'ın attığı golle skoru 2-0 yaptı.

İlk yarı Belçika'nın 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.

Maçın ikinci yarısında da etkili oyununu sürdüren Belçika, 60. dakikada farkı üçe çıkardı. Sol kanattan kullanılan köşe vuruşunda, ön direkte topla buluşan Toby Alderweireld takımının üçüncü golünü kaydetti.

Belçika, maçın 79. dakikasında Romelu Lukaku'nun kaydettiği golle farkı dörde çıkarırken, karşılaşmanın kalan bölümünde başka gol olmayınca ev sahibi takım maçı 4-0 kazandı.

Bosna Hersek'te Medipol Başakşehir forması giyen Edin Visca, 73. dakikada Mato Jajalo'nun yerine oyuna dahil oldu.

H Grubu'nda diğer maçlarda Yunanistan, Kıbrıs Rum Kesimi'ni 2-0, Estonya ise Cebelitarık'ı 4-0 mağlup etti.