Hırvatistan'dan gol yağmuru
2018 Dünya Kupası I Grubu Eleme maçında Hırvatistan, Kosova'yı farklı yendi.
2018 Dünya Kupası eleme grubundaki rakiplerimizden Hırvatistan, Kosova'yı 6-0 mağlup etti. Maça çok hızlı başlayan Hırvatistan 6, 24 ve 35. dakikalarda Mandzukici'in golleriyle devreye 3-0 öne girdi. 2. yarıda da hız kesmeyen Hırvatistan, 68'de Mitrovic, 83'te Perisic ve 90'da Kalinic'le üç gol daha buldu ve maçı 6-0 kazandı.
Bu sonuçla Hırvatistan 4 puana yükselirken Kosova 1 puanda kaldı.
- 06 Ekim 2016, Perşembe
- Güncelleme: 23:45
FOTOMAÇ GÜNDEM
Hırvatistan'dan gol yağmuru haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.