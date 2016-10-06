Hırvatistan'dan gol yağmuru

2018 Dünya Kupası eleme grubundaki rakiplerimizden Hırvatistan, Kosova'yı 6-0 mağlup etti. Maça çok hızlı başlayan Hırvatistan 6, 24 ve 35. dakikalarda Mandzukici'in golleriyle devreye 3-0 öne girdi. 2. yarıda da hız kesmeyen Hırvatistan, 68'de Mitrovic, 83'te Perisic ve 90'da Kalinic'le üç gol daha buldu ve maçı 6-0 kazandı.



Bu sonuçla Hırvatistan 4 puana yükselirken Kosova 1 puanda kaldı.