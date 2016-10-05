Ukrayna hazırlıklarını tamamladı
Ukrayna Milli Futbol Takımı, 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'nda yarın Türkiye ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Karşılaşmanın oynanacağı Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda, Ukrayna Teknik Direktörü Andriy Shevchenko yönetiminde ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra futbolcular, gruplara ayrılarak top kapma çalışması yaptı.
Basına kapalı gerçekleştirilen bölümde ise Ukrayna Milli Futbol Takımı'nın, Türkiye maçının taktik çalışmasını yaptığı öğrenildi.
- 05 Ekim 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 20:42
- Aatıf pes etmiyor
Toplam 4
Yorum
arslan ozanın yerine koy aatıfı forvetleri besler. gol atamama sıkıntısı gider.
- Bu şekilde geri giderim
Toplam 19
Yorum
Mustafa: 2- Döndün fb ye bir sürü şans buldun, milli takıma girdin. ya yok ya. o potansiyel yok bu adamda. yakında herkes anlar. gündemden düşer.
- Bu şekilde geri giderim
Toplam 19
Yorum
Mustafa: 1- Bu oyuncu tam bir basın ve aziz şişirmesi. bir oyuncu düşünün bi şekilde 2 yıllığına roma yı yakalamışsın. ya adam bir şeyler öğrenir.
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