Ukrayna hazırlıklarını tamamladı

Karşılaşmanın oynanacağı Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda, Ukrayna Teknik Direktörü Andriy Shevchenko yönetiminde ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra futbolcular, gruplara ayrılarak top kapma çalışması yaptı.

Basına kapalı gerçekleştirilen bölümde ise Ukrayna Milli Futbol Takımı'nın, Türkiye maçının taktik çalışmasını yaptığı öğrenildi.