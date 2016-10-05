 Ukrayna hazırlıklarını tamamladı – Fotomaç – 05 Ekim 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    05 Ekim 2016, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    Ukrayna hazırlıklarını tamamladı

    Ukrayna hazırlıklarını tamamladı

    Ukrayna Milli Takımı, 2018 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'nda yarın ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

    Karşılaşmanın oynanacağı Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda, Ukrayna Teknik Direktörü Andriy Shevchenko yönetiminde ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra futbolcular, gruplara ayrılarak top kapma çalışması yaptı.

    Basına kapalı gerçekleştirilen bölümde ise Ukrayna Milli Takımı'nın, maçının taktik çalışmasını yaptığı öğrenildi.

    1. 05 Ekim 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 20:42
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Ukrayna hazırlıklarını tamamladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.