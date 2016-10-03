 İzlanda'nın aday kadrosu açıklandı – Fotomaç – 03 Ekim 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    03 Ekim 2016, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    İzlanda'nın aday kadrosu açıklandı

    İzlanda'nın aday kadrosu açıklandı

    İzlanda Milli Takımı'nın, 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'nda 6 Ekim'de Finlandiya ve 9 Ekim'de ile sahasında yapacağı maçların aday kadrosu açıklandı.

    Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Heimir Hallgrimsson yönetimindeki İzlanda Milli Takımı'nın aday kadrosuna 24 futbolcu çağrıldı.

    Toto Süper Lig ekiplerinden Kardemir 'da forma giyen Olafur Ingi Skulason'un da davet edildiği İzlanda Milli Takımı'nın aday kadrosuna G.Saray'da forma giyen Kolbenn Sigthorsson sakatlığı nedeniyle aday kadroda yer almadı

    Kaleciler: Hannes Thor Halldorsson (Randers), Ögmundur Kristinsson (Hammarby), Ingvar Jonsson (Sandefjord)

    Savunma: Birkir Mar Saevarsson (Hammarby), Ragnar Sigurdsson (Fulham), Kari Arnason (Malmö), Ari Freyr Skulason (Lokeren), Sverrir Ingi Ingason (Lokeren), Haukur Heidar Hauksson (AIK), Hördur Björgvin Magnusson (Bristol City), Holmar Örn Eyjolfsson (Rosenborg)

    Orta saha: Aron Einar Gunnarsson (Cardiff City), Emil Hallfredsson (Udinese), Birkir Bjarnason (Basel), Johann Berg Gudmundsson (), Gylfi Thor Sigurdsson (Swansea City), Theodor Elmar Bjarnason (AGF), Olafur Ingi Skulason (Kardemir Karabükspor), Runar Mar Sigurjonsson (Grasshopper), Arnor Ingvi Traustason (Rapid Wien)

    Forvet: Alfred Finnbogason (Augsburg), Jon Dadi Bödvarsson (Wolverhampton Wanderers), Vidar Örn Kjartansson (Maccabi Tel Aviv), Björn Bergmann Sigurdarson (Molde).

    1. 03 Ekim 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 21:13
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    İzlanda'nın aday kadrosu açıklandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.