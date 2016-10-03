İzlanda'nın aday kadrosu açıklandı
İzlanda Milli Futbol Takımı'nın, 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'nda 6 Ekim'de Finlandiya ve 9 Ekim'de Türkiye ile sahasında yapacağı maçların aday kadrosu açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Heimir Hallgrimsson yönetimindeki İzlanda Milli Takımı'nın aday kadrosuna 24 futbolcu çağrıldı.
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kardemir Karabükspor'da forma giyen Olafur Ingi Skulason'un da davet edildiği İzlanda Milli Takımı'nın aday kadrosuna G.Saray'da forma giyen Kolbenn Sigthorsson sakatlığı nedeniyle aday kadroda yer almadı
Kaleciler: Hannes Thor Halldorsson (Randers), Ögmundur Kristinsson (Hammarby), Ingvar Jonsson (Sandefjord)
Savunma: Birkir Mar Saevarsson (Hammarby), Ragnar Sigurdsson (Fulham), Kari Arnason (Malmö), Ari Freyr Skulason (Lokeren), Sverrir Ingi Ingason (Lokeren), Haukur Heidar Hauksson (AIK), Hördur Björgvin Magnusson (Bristol City), Holmar Örn Eyjolfsson (Rosenborg)
Orta saha: Aron Einar Gunnarsson (Cardiff City), Emil Hallfredsson (Udinese), Birkir Bjarnason (Basel), Johann Berg Gudmundsson (Burnley), Gylfi Thor Sigurdsson (Swansea City), Theodor Elmar Bjarnason (AGF), Olafur Ingi Skulason (Kardemir Karabükspor), Runar Mar Sigurjonsson (Grasshopper), Arnor Ingvi Traustason (Rapid Wien)
Forvet: Alfred Finnbogason (Augsburg), Jon Dadi Bödvarsson (Wolverhampton Wanderers), Vidar Örn Kjartansson (Maccabi Tel Aviv), Björn Bergmann Sigurdarson (Molde).
- 03 Ekim 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 21:13
- ‘Bunu yolla Eto’o’yu getir’
Toplam 24
Yorum
Atillas-BJK Yanılıyorsunuz zamanla iyi oyuncu olduğunu görürsünüz
- ''Mesele prim değildi''
Toplam 3
Yorum
gs dünyanun parası alıyorlar halla para derdine düşüyorlar ya lan babam 1.800alıyo ayklık mis gibi geciniyoz yıllık 2.80eura alıyonlar, tlde degil bu euro, neyine yetmiyo be kardeşim neyine bu kadarda açgözlü olmayın be
- Caner’e af çıktı!
Toplam 5
Yorum
Türkiye Senin yaşadığın ülkede bu işler dediğin gibi idare ediliyor olabilir. Burası Türkiye evlat.
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