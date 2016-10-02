Kosova'nın aday kadrosu açıklandı

Başkent Priştine'de düzenlediği basın toplantısında aday kadroyu açıklayan Bunjaki, iki karşılaşmanın da kendileri açısından son derece önemli olduğunu söyledi.

Açıklanan aday kadroda, Atiker Konyaspor'dan Alban Meha, Kasımpaşa'dan Herolind Shala ve Gençlerbirliği'nden Vedat Muric de yer aldı.

2018 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde Türkiye'nin de bulunduğu I Grubu'nda yarışan Kosova, mayıs ayında FIFA üyesi olduktan sonra oynadığı ilk resmi karşılaşmada Finlandiya ile deplasmanda 1-1 berabere kalmıştı.

Kosova'nın, 6 Ekim'de Hırvatistan ile Arnavutluk'un İşkodra şehrinde ve 9 Ekim'de Polonya'da Ukrayna ile oynayacağı karşılaşmaların 23 kişilik aday kadrosunda bulunan futbolcular şöyle:

Kaleci: Samir Ukjani (Pisa), Adis Nurkovic (Travnik), Bledar Hajdini (Trepca 89)

Savunma: Fanol Perdedaj (1860 Münih), Avni Pepa (IB Vestmannaeyjar), Alban Pnishi (Grasshoppers), Amir Rrahmani (Lokomotiva Zagreb), Leart Paqarada (Sandhausen), Ardian İsmajli (Hajduk Split),

Orta Saha: Hekuran Kryeziu (Luzern), Eroll Zejnullahu (Union Berlin), Alban Meha (Atiker Konyaspor), Herolind Shala (Kasımpaşa), Bersant Celina (Twente), Milot Rashica (Vitesse), Bernard Berisha (Anzhi), Arber Zeneli (Heerenveen), Sinan Bytyqi (Go Ahead Eagles), Besar Halimi (Mainz 05), Valon Berisha (Salzburg),

Forvet: Albert Bunjaku (St. Gallen), Vedat Muric (Gençlerbirliği), Labinot Kabashi (Barcelona).