Kosova'nın aday kadrosu açıklandı
Kosova A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Albert Bunjaki, 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'nda Hırvatistan ve Ukrayna ile oynayacakları maçların aday kadrosunu açıkladı.
Başkent Priştine'de düzenlediği basın toplantısında aday kadroyu açıklayan Bunjaki, iki karşılaşmanın da kendileri açısından son derece önemli olduğunu söyledi.
Açıklanan aday kadroda, Atiker Konyaspor'dan Alban Meha, Kasımpaşa'dan Herolind Shala ve Gençlerbirliği'nden Vedat Muric de yer aldı.
2018 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde Türkiye'nin de bulunduğu I Grubu'nda yarışan Kosova, mayıs ayında FIFA üyesi olduktan sonra oynadığı ilk resmi karşılaşmada Finlandiya ile deplasmanda 1-1 berabere kalmıştı.
Kosova'nın, 6 Ekim'de Hırvatistan ile Arnavutluk'un İşkodra şehrinde ve 9 Ekim'de Polonya'da Ukrayna ile oynayacağı karşılaşmaların 23 kişilik aday kadrosunda bulunan futbolcular şöyle:
Kaleci: Samir Ukjani (Pisa), Adis Nurkovic (Travnik), Bledar Hajdini (Trepca 89)
Savunma: Fanol Perdedaj (1860 Münih), Avni Pepa (IB Vestmannaeyjar), Alban Pnishi (Grasshoppers), Amir Rrahmani (Lokomotiva Zagreb), Leart Paqarada (Sandhausen), Ardian İsmajli (Hajduk Split),
Orta Saha: Hekuran Kryeziu (Luzern), Eroll Zejnullahu (Union Berlin), Alban Meha (Atiker Konyaspor), Herolind Shala (Kasımpaşa), Bersant Celina (Twente), Milot Rashica (Vitesse), Bernard Berisha (Anzhi), Arber Zeneli (Heerenveen), Sinan Bytyqi (Go Ahead Eagles), Besar Halimi (Mainz 05), Valon Berisha (Salzburg),
Forvet: Albert Bunjaku (St. Gallen), Vedat Muric (Gençlerbirliği), Labinot Kabashi (Barcelona).
- 02 Ekim 2016, Pazar
- Güncelleme: 20:14
- Cim Bom'un 100'ü güldü
Toplam 11
Yorum
... sen hangi takimin taraftarisin? koray sezon hazirliklarinda büyük sakatlik yasadi ve en az 6 ay oynayamicak demislerdi. serdar azizde geride kalan milli arada cok erken saha sürüldügü icin yine sakatlandi. gercek bir taraftar olsan haberleri daha takip eder ve böyle bir galibiyetten sonra elestiri yerine biraz sevgi gösterirsin
- Kadroya dahil edildi!
Toplam 5
Yorum
Murat Bu demek oluyor ki Fatih Terim'in Caner'le ilgili bi sıkıntısı yok... Bu demek oluyor ki, bu kadar formda bile olsa sırf Beşiktaş forması giyiyor diye Caner Erkin gibi bir oyuncu Milli Takıma çağrılmıyormuş...
- Kadroya dahil edildi!
Toplam 5
Yorum
berke fatih hoca yapiyosa vardır bi bildiği kimse tepki göstermemeli bence
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