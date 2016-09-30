Ukrayna aday kadrosunu açıkladı
2018 Dünya Kupası Elemeleri Grup karşılaşmalarında 6 Ekimde Türkiye ve 9 Ekimde Kosova ile karşılaşacak olan Ukrayna Milli Takımı aday kadrosu belli oldu.
Teknik Direktör Andriy Shevchenko'nun belirlediği 25 kişilik kadroda şu isimler yer alıyor:
Kaleciler: Andriy Pyatov, Denys Boyko, Alex Shevchenko
Defans: Oleksandr Kucher, Yaroslav Rakitskiy, Bohdan Butko, John Ordets , Yevhen Haçeridi , Edward Sobol , Artem
Orta Saha: Taras Stepanenko, Maxim Malyshev, Viktor Kovalenko, Yarmolenko, Sergei Sydorchuk, Serhiy Rybalka, Viktor Tsygankov, Ruslan Rota, John Petryak, Yevhen Konoplianka, Alexander Zinchenko, Yevhen Shakhov
Forvet: Roman Zozulya , Artem Kravets, Denis Balanyuk
- 30 Eylül 2016, Cuma
- Güncelleme: 18:14
- Arda Turan aday kadroda yok!
Toplam 3
Yorum
54 imparatorluğu doğru karar
- İşte Galatasaray'ın üçüncü forması
Toplam 2
Yorum
Aslan Bu renk kadin sporcularimiza,ve kadin taraftarlarimiza cok yakisacak,ama GS'li futbol takimina ve fubolculrina olmaz,yakismaz
- Arda Turan aday kadroda yok!
Toplam 3
Yorum
karTal olmadı hakan baltayla oynarız
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