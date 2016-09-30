 Ukrayna aday kadrosunu açıkladı – Fotomaç – 30 Eylül 2016
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    30 Eylül 2016, Cuma
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    Ukrayna aday kadrosunu açıkladı

    Ukrayna aday kadrosunu açıkladı

    2018 Dünya Kupası Elemeleri Grup karşılaşmalarında 6 Ekimde ve 9 Ekimde Kosova ile karşılaşacak olan Ukrayna Milli Takımı aday kadrosu belli oldu.

    Teknik Direktör Andriy Shevchenko'nun belirlediği 25 kişilik kadroda şu isimler yer alıyor:

    Kaleciler: Andriy Pyatov, Denys Boyko, Alex Shevchenko

    Defans: Oleksandr Kucher, Yaroslav Rakitskiy, Bohdan Butko, John Ordets , Yevhen Haçeridi , Edward Sobol , Artem

    Orta Saha: Taras Stepanenko, Maxim Malyshev, Viktor Kovalenko, Yarmolenko, Sergei Sydorchuk, Serhiy Rybalka, Viktor Tsygankov, Ruslan Rota, John Petryak, Yevhen Konoplianka, Alexander Zinchenko, Yevhen Shakhov

    Forvet: Roman Zozulya , Artem Kravets, Denis Balanyuk

    1. 30 Eylül 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 18:14
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