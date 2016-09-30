Benzema milli formayı unuttu
Fransa Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Didier Deschamps, şantaj suçlamasıyla hakkında dava açılan Real Madridli futbolcu Karim Benzema'yı milli takımın iyiliği için yeniden kadroya çağırmadığını söyledi.
Deschamps, Fransa'nın 2018 Dünya Kupası Elemeleri'nde Bulgaristan ve Hollanda ile oynayacağı maçların kadrosunun açıklandığı basın toplantısında Benzema ile ilgili sorulara cevap verdi.
Kişiler üzerinden takım kurmadığını belirten Deschamps, "Ben tercihlerimi yapıyorum. Seçimlerimi yaparken oyuncular değil milli takımının iyiliğini dikkate alıyorum. Geri kalanı benim için şimdilik önemli değil." ifadesini kullandı.
Benzema hakkında devam eden şantaj soruşturması, Olympique Lyon'da forma giyen Mathieu Valbuena'nın "mal varlığını gasp etme girişimi" kapsamında yürütülüyor. Valbuena'ya, özel hayatına ilişkin gizli olarak çekilmiş bir videonun gönderilerek şantaj yapıldığı ve kendisinden 150 bin avro istendiği öne sürülmüştü.
Söz konusu suçlamalarla ilgili Karim Benzema hakkında 5 Kasım 2015'te dava açılmıştı. 28 yaşındaki forvet, bu skandalın ortaya çıkmasından bu yana milli takıma alınmıyor.
Paris Mahkemesi, Benzema ile ilgili kararını 14 Ekim Cuma günü verecek.
- 30 Eylül 2016, Cuma
- Güncelleme: 18:24
- Arda Turan aday kadroda yok!
Toplam 3
Yorum
54 imparatorluğu doğru karar
- İşte Galatasaray'ın üçüncü forması
Toplam 2
Yorum
Aslan Bu renk kadin sporcularimiza,ve kadin taraftarlarimiza cok yakisacak,ama GS'li futbol takimina ve fubolculrina olmaz,yakismaz
- Arda Turan aday kadroda yok!
Toplam 3
Yorum
karTal olmadı hakan baltayla oynarız
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