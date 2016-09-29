 İngiltere’nin başına geçecek – Fotomaç – 29 Eylül 2016
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    28 Eylül 2016, Çarşamba
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    İngiltere’nin başına geçecek

    İngiltere’nin başına geçecek
    Rüşvet skandalı doğrultusunda İngiltere Milli Takım Teknik Direktörü Sam Allerdyce görevinden alınırken, Mancini'nin İngiltere'nin başına geçebileceği yazıldı. 2013-14 sezonunda 'ı da çalıştıran Mancini, daha önce de 'de teknik adamlık yapmıştı.
    1. 29 Eylül 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:10
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