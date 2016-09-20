 Yaya Toure milli formaya veda etti – Fotomaç – 20 Eylül 2016
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    20 Eylül 2016, Salı
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    milli formaya veda etti

    Yaya Toure milli formaya veda etti

    İngiltere ekiplerinden Manchester City forması giyen , sosyal medya hesabından milli takım kariyerini noktaladığını açıkladı.

    Manchester City'de forma giyen Fildişi Sahilli oyuncu , sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, "Bu mesajı yazmak muhtemelen hayatımdaki en zor şey. 14 yıldır en üst seviyede devam ettiğim milli takım kariyerimi sonlandırma vaktinin geldiğine inanıyorum" açıklamasını yaptı. 33 yaşındaki tecrübeli futbolcu, yoğun antrenman ve maç trafiğinin bu kararı almasında etkili olmadığını belirterek, " benim için her şey demek ve kariyerimdeki yeri çok büyük. Milli takımı bırakma gerekçem, oyuncu olarak burada kendime yeni bir hedef bulamamam" ifadelerini kullandı.
    113 kez milli formayı terleten deneyimli futbolcu, Afrika'da 2011, 2012, 2013 ve 2014 yıllarında üst üste 4 kez yılın futbolcusu seçilmişti.
    1. 20 Eylül 2016, Salı
    2. Güncelleme: 18:10
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