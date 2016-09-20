Yaya Toure milli formaya veda etti
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City forması giyen Yaya Toure, sosyal medya hesabından milli takım kariyerini noktaladığını açıkladı.
Manchester City'de forma giyen Fildişi Sahilli oyuncu Yaya Toure, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, "Bu mesajı yazmak muhtemelen hayatımdaki en zor şey. 14 yıldır en üst seviyede devam ettiğim milli takım kariyerimi sonlandırma vaktinin geldiğine inanıyorum" açıklamasını yaptı. 33 yaşındaki tecrübeli futbolcu, yoğun antrenman ve maç trafiğinin bu kararı almasında etkili olmadığını belirterek, "Futbol benim için her şey demek ve kariyerimdeki yeri çok büyük. Milli takımı bırakma gerekçem, oyuncu olarak burada kendime yeni bir hedef bulamamam" ifadelerini kullandı.
113 kez milli formayı terleten deneyimli futbolcu, Afrika'da 2011, 2012, 2013 ve 2014 yıllarında üst üste 4 kez yılın futbolcusu seçilmişti.
113 kez milli formayı terleten deneyimli futbolcu, Afrika'da 2011, 2012, 2013 ve 2014 yıllarında üst üste 4 kez yılın futbolcusu seçilmişti.
- 20 Eylül 2016, Salı
- Güncelleme: 18:10
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Portekiz’de Benfica zirvede
Toplam 6
Yorum
hattrick Fener as başkanı Sayın Mahmut Uslu Zoria takımı için Ukrayna liginin üçüncü sırasında bulunan taş gibi bir takım tarifi yapmış ! Fener gibi bir takıma Zoria taş gibi bir takım olabilir tabi , birde sizi her sene Belçika liginde şampiyonluğa oynayan kasaba takımı dediğiniz Klup Brugge karşısında görmek nasip olur umarım .
- Beşiktaş'ın belalısı
Toplam 34
Yorum
KARA KARTAL. BEŞİKTAŞ'IN zayıf dediğin defansını BENFİCA deplasmanında gördük ve ileri hücum hattınıda bu maçta sadece Ava giderken avlanan Aslan olacaksınız.
- Sorumlu benim
Toplam 5
Yorum
rmzn kesinlikle katılıyorum
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