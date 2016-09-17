Aday kadro açıklandı

17 Yaş Altı Milli Futbol Takımı'nın 23-28 Eylül tarihlerinde Litvanya'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası 1. eleme turu 13. Grup müsabakalarının aday kadrosu açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, aday kadroya davet edilen oyuncular 19 Eylül Pazartesi günü TFF'nin Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanacak.

Milli takım, grupta Norveç, Ukrayna ve ev sahibi Litvanya ile karşı karşıya gelecek.

Aday kadro

Teknik direktör Mehmet Hacıoğlu yönetimindeki 17 Yaş Altı Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosuna şu oyuncular davet edildi:

Atakan Akyol (Fenerbahçe), Berke Özer, Berkay Görmez (Altınordu), Ramazan Emirhan Civelek, Ozan Muhammed Kabak, Bekir Melih Gökçimen, Abdussamed Karnuçu, Atalay Babacan, Recep Gül, Yunus Akgün (Galatasaray), Ercan Şirin (Gençlerbirliği), Batuhan Arda Özdemir (Osmanlıspor), Hasan Ali Adıgüzel (Akhisar Belediyespor), Kerem Atakan Kesgin (Bucaspor), Enes İslam İlkin (Samsunspor), Sefa Akgün (Trabzonspor), Mehmet Sait Üzümcü (Gaziantepspor), Malik Karaahmet (Eintracht Frankfurt).

Maç programı

17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası 1. eleme turu 13. Grup maçlarının programı şöyle:

23 Eylül Cuma

13.00 Türkiye-Norveç

17.00 Ukrayna-Litvanya

25 Eylül Pazar

13.00 Ukrayna-Türkiye

17.00 Norveç-Litvanya

28 Eylül Çarşamba

17.00 Norveç-Ukrayna

17.00 Litvanya-Türkiye

Statü

Toplam 52 takımın dörderli olarak 13 gruba ayrıldığı eleme turunda, gruplarını ilk iki sırada tamamlayan ekipler ile tüm gruplar arasından en iyi 5 üçüncü elit tura yükselecek. 17 yaş altı milli takımlar sıralamasında birinci sırada bulunan Almanya ise eleme turu oynamadan direkt olarak elit tura katılacak.

32 takımın dörderli 8 gruba ayrılacağı elit turda ise gruplarını lider tamamlayan takımlar ile tüm gruplar arasından en iyi 7 ikinci, 3-19 Mayıs'ta Hırvatistan'da yapılacak Avrupa Şampiyonası'na katılmaya hak kazanacak. Ev sahibi Hırvatistan, finallere direkt olarak katılacak.