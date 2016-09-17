Aday kadro açıklandı
Türk Milli Takımı'nın aday kadrosu açıklandı.
17 Yaş Altı Milli Futbol Takımı'nın 23-28 Eylül tarihlerinde Litvanya'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası 1. eleme turu 13. Grup müsabakalarının aday kadrosu açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, aday kadroya davet edilen oyuncular 19 Eylül Pazartesi günü TFF'nin Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanacak.
Milli takım, grupta Norveç, Ukrayna ve ev sahibi Litvanya ile karşı karşıya gelecek.
Aday kadro
Teknik direktör Mehmet Hacıoğlu yönetimindeki 17 Yaş Altı Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosuna şu oyuncular davet edildi:
Atakan Akyol (Fenerbahçe), Berke Özer, Berkay Görmez (Altınordu), Ramazan Emirhan Civelek, Ozan Muhammed Kabak, Bekir Melih Gökçimen, Abdussamed Karnuçu, Atalay Babacan, Recep Gül, Yunus Akgün (Galatasaray), Ercan Şirin (Gençlerbirliği), Batuhan Arda Özdemir (Osmanlıspor), Hasan Ali Adıgüzel (Akhisar Belediyespor), Kerem Atakan Kesgin (Bucaspor), Enes İslam İlkin (Samsunspor), Sefa Akgün (Trabzonspor), Mehmet Sait Üzümcü (Gaziantepspor), Malik Karaahmet (Eintracht Frankfurt).
Maç programı
17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası 1. eleme turu 13. Grup maçlarının programı şöyle:
23 Eylül Cuma
13.00 Türkiye-Norveç
17.00 Ukrayna-Litvanya
25 Eylül Pazar
13.00 Ukrayna-Türkiye
17.00 Norveç-Litvanya
28 Eylül Çarşamba
17.00 Norveç-Ukrayna
17.00 Litvanya-Türkiye
Statü
Toplam 52 takımın dörderli olarak 13 gruba ayrıldığı eleme turunda, gruplarını ilk iki sırada tamamlayan ekipler ile tüm gruplar arasından en iyi 5 üçüncü elit tura yükselecek. 17 yaş altı milli takımlar sıralamasında birinci sırada bulunan Almanya ise eleme turu oynamadan direkt olarak elit tura katılacak.
32 takımın dörderli 8 gruba ayrılacağı elit turda ise gruplarını lider tamamlayan takımlar ile tüm gruplar arasından en iyi 7 ikinci, 3-19 Mayıs'ta Hırvatistan'da yapılacak Avrupa Şampiyonası'na katılmaya hak kazanacak. Ev sahibi Hırvatistan, finallere direkt olarak katılacak.
- 17 Eylül 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 11:15
- Volkan duymasın
Toplam 4
Yorum
/* volkan demirel artık düş fenerin yakasından.
- Okay’a başkan morali
Toplam 2
Yorum
Mustafa Okay sana bir öğüt; sen topla buluştuğun anda çok çabuk olup kendine hareket halinde iken en iyi alanı yaratarak topu pas hatasına meydan vermeyecek şekilde ayağından çıkarıp sıfır hata pas atmaya çalış, geri kalan meziyetler sende tamam zaten.
- G.Saray’da 5 eksik
Toplam 1
Yorum
alibeker Serdar Aziz ve Sigthorsson önemli eksikler; diğerleri pek önemli değil.
Aday kadro açıklandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.