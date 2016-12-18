 Olympiakos Cardozo ile güldü! – Fotomaç – 18 Aralık 2016
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    18 Aralık 2016, Pazar
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    Cardozo ile güldü!

    Olympiakos Cardozo ile güldü!

    Avrupa Ligi son 32 turundaki temsilcimiz Osmanlıspor ile karşılaşacak Yunanistan'ın takımı, lig maçında konuk ettiği 'u 3-1 mağlup etti.

    Yunanistan Süper Lig'in 12. haftasında 'u ağırlayan lider , 52. dakikada Georgios Kousas'ın golüyle geriye düşmesine rağmen 61. dakikada Seba, 83. dakikada eski Trabzonsporlu ve 85. dakikada Diogo Figueiras'ın attığı gollerle karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı.

    Ligin zirvesinde yer alan Olympiakos, aldığı bu galibiyetle puanını 31'e yükseltti. Panetolikos ise 15 puanda kaldı.

    1. 18 Aralık 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 18:37
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