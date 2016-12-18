Olympiakos Cardozo ile güldü!
Avrupa Ligi son 32 turundaki temsilcimiz Osmanlıspor ile karşılaşacak Yunanistan'ın Olympiakos takımı, lig maçında konuk ettiği Panetolikos'u 3-1 mağlup etti.
Yunanistan Süper Lig'in 12. haftasında Panetolikos'u ağırlayan lider Olympiakos, 52. dakikada Georgios Kousas'ın golüyle geriye düşmesine rağmen 61. dakikada Seba, 83. dakikada eski Trabzonsporlu Oscar Cardozo ve 85. dakikada Diogo Figueiras'ın attığı gollerle karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı.
Ligin zirvesinde yer alan Olympiakos, aldığı bu galibiyetle puanını 31'e yükseltti. Panetolikos ise 15 puanda kaldı.
- 18 Aralık 2016, Pazar
- Güncelleme: 18:37
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Toplam 2
Yorum
Kartal22 Sol beke rennes ten ermir lenjani,sol kanada brugge dan izquardio alınsa,bir de defansa messias iyi olur gibime geliyor...bazen atiba nın yaninda marcelo oynayabilir...mümkünse kaleci,sağ bek ve forvet te alınabilir...sağ bek çek futbolcu kaderabek iyi olur...
- Süper Lig’in en şutörü
Toplam 1
Yorum
brumunanın şutları attığı gollerdeki şutlar dışında kaleciyi zorlamıyor keza wesley oyuncularımızın şutları etkili şut değil ki olsa zaten 23 golde kalmazdı takım!
- En büyük Real Madrid!
Toplam 1
Yorum
ONUR rakibi tebrtik etmek lazım milyon dolarlarla kurulmuş para babası bir takıma güzelce direndiler
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