Enes Ünal'ın golü yetmedi
Eredivisie'in 17. haftasında AZ Alkmaar'ı konuk eden Twente, milli futbolcu Enes Ünal'ın gol attığı karşılaşmada rakibine 2-1 yenildi.
Enschede kentindeki De Grolsch Veste Stadı'nda oynanan mücadelede AZ Alkmaar'a galibiyeti getiren golleri, 46. dakikada Wout Weghorst ile 90+2. dakikada Peet Bijen kendi kalesine kaydetti. Ev sahibi ekibin tek golüne ise 68. dakikada Enes Ünal imza attı. Milli futbolcu, mücadelede 90 dakika görev yaptı.
Eredivisie'de 2 hafta aradan sonra fileleri havalandıran 19 yaşındaki Enes Ünal, bu sezon Twente formasıyla tüm kulvarlarda çıktığı 16. maçında 11. golünü kaydetti.
Bu sonuçla ligdeki 7. galibiyetini elde eden AZ Alkmaar, puanını 28'e çıkardı. Son 4 maçında 2. mağlubiyetini yaşayan Twente ise 24 puanda kaldı.
- 18 Aralık 2016, Pazar
- Güncelleme: 01:37
- Erman Toroğlu: "F.Bahçe bu Beşiktaş'ı geçer"
Toplam 13
Yorum
Torpilli kartal Geçer ,zaten bjk nin önündeydi şimdiye.Hakemler izin verseydi tabi.
- Erman Toroğlu: "F.Bahçe bu Beşiktaş'ı geçer"
Toplam 13
Yorum
BJK'Lİ Renklilerde yani sizlerde hakemler arkanızda olmasa ilk 3 ü zor görürsünüz o zaman her sene 25 30 puanı hakemlerle alıyorsunuz. Geçen senede şampiyonluğumuz son 2 haftaya kaldıysa bunun da seberi FB maçlarında komedi penaltı çalan hakemlerdir. Örneğin FB Rize maçı Volkan Şen omuz omuza da kendini yer attı penaltı alırsak pasta keseceğim diyen Parreira o maçta 2 penaltı alınca pasta kesti.
- Şenol Güneş: "Ben olsam vermezdim"
Toplam 10
Yorum
ESER KESER HADİ BE VALLA MI. BIRAK BU AYAKLARI ŞENOL . İSTEMEM YAN CEBİME KOY. ELALEME KARŞI MÜTEVAZİ AYAKLARINA YAT EVE GİDİNCE HAVALARA SIÇRA. HER ZAMAN Kİ GİBİ SAMİMİYETSİZSİN.
Enes Ünal'ın golü yetmedi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.