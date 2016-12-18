 Enes Ünal'ın golü yetmedi – Fotomaç – 18 Aralık 2016
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    18 Aralık 2016, Pazar
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    'ın golü yetmedi

    Enes Ünal'ın golü yetmedi

    'in 17. haftasında 'ı konuk eden , milli futbolcu 'ın gol attığı karşılaşmada rakibine 2-1 yenildi.

    Enschede kentindeki De Grolsch Veste Stadı'nda oynanan mücadelede 'a galibiyeti getiren golleri, 46. dakikada Wout Weghorst ile 90+2. dakikada Peet Bijen kendi kalesine kaydetti. Ev sahibi ekibin tek golüne ise 68. dakikada imza attı. Milli futbolcu, mücadelede 90 dakika görev yaptı.

    'de 2 hafta aradan sonra fileleri havalandıran 19 yaşındaki Enes Ünal, bu sezon formasıyla tüm kulvarlarda çıktığı 16. maçında 11. golünü kaydetti.

    Bu sonuçla ligdeki 7. galibiyetini elde eden AZ Alkmaar, puanını 28'e çıkardı. Son 4 maçında 2. mağlubiyetini yaşayan Twente ise 24 puanda kaldı.

    1. 18 Aralık 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 01:37
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