Tevez de Çin’e

Dünyada transfer piyasasını sallayan Çin bir yıldızı daha getiriyor Shanghai, Arjantinli 32 yaşındaki yıldıza akılalmaz bir teklif sundu.

Demba Ba'dan Jackson Martinez, Burak Yılmaz'dan Ramires'e kadar birçok yıldızı transfer eden Çin Ligi takımları durmuyor. Shanghai Shenhua şimdi de Boca Juniors'ın yıldızı Carlos Tevez'e kanca attı. Shenhua, 32 yaşındaki forvete 2 yıl için 64 milyon euro'luk bir teklif sundu. Kariyerine Güney Amerika'da devam etmek isteyen inanılmaz teklif sonrası Tevez'in aklı karıştı.



DAHA ÖNCE REDDETMİŞTİ

Bu Tevez'e Çin'den gelen ilk teklif değil. Daha önce sadece 10 ay oynaması için 25 milyon euro'luk bir teklif gelmişti. Tevez, Boca Juniors'tan ayrılmak istemediğini belirterek kabul etmemişti. Ancak rakamın 7 milyon euro birden yükselmesi tecrübeli golcünün de aklını çelmiş görünüyor. Tevez'in kısa sürede Shenhua ile imzalaması bekleniyor.



BURAK 8 ALIYOR

Galatasaray'dan ayrılarak Beijin Guoan'a giden Burak Yılmaz da Çin Ligi'nin tanınmış golcülerinden. Milli futbolcu Uzakdoğu'da yılda 8 milyon euro kazanıyor.