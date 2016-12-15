Chape yine sahada
Uçak kazasında 19 futbolcusunu ve teknik heyetini kaybeden Brezilya ekibi Chapecoense'nin Ocak ayı sonunda sahalara geri döneceği duyuruldu. Chape, 29 Ocak'ta İnternacional ile olan maçına çıkacak. Biletlere şimdiden on binler talip oldu.
- 15 Aralık 2016, Perşembe
- Güncelleme: 01:51
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Riekerink'ten kupa itirafı
Toplam 6
Yorum
UltrAslan Bu hamit ne zaman gidicek artik verdigi 10 pastan 8 zi isabetsiz birde ustune penalti kazandirdi rakibe bu takim acil revizyona gidtmeli sabri daha ne kadar oynycak
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Toplam 8
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Beko Bu adam gs olmaz su adamın bi video sunu izleyin anlarsınız
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Toplam 23
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partal Sen ne diyon KİEV fukarası.
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