Chape yine sahada

Uçak kazasında 19 futbolcusunu ve teknik heyetini kaybeden Brezilya ekibi Chapecoense'nin Ocak ayı sonunda sahalara geri döneceği duyuruldu. Chape, 29 Ocak'ta İnternacional ile olan maçına çıkacak. Biletlere şimdiden on binler talip oldu.