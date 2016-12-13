Oscar Cardozo siftah yaptı: 2-0
Olympiakos, lider olduğu Yunanistan Süper Ligi'nin 11. hafta maçında PAS Giannina'yı deplasmanda 2-0 yenerek takipçisi Panathinaikos ile puan farkını 7'ye çıkardı. Goller ise Oscar Cardozo ve Seba'dan geldi. PAS Giannina, 42. dakikada 10 kişi kaldı.
- 13 Aralık 2016, Salı
- Güncelleme: 00:41
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Tugay sesleri
Toplam 1
Yorum
Hasan Kayseispor kurtulsun artık yeter
- "Bölemezsiniz, ayıramazsınız"
Toplam 4
Yorum
galata Drogba ,Eto, Slaven bilic, bunlar iste insan....Nerde cok övdüsnüs Mesut özil,Ilkay ,Emre can Mario Gomez umurlarinda bile degil!!!TÜRKIYEE
- Rakiplerimiz belli oldu!
Toplam 35
Yorum
Pehlivan Cerez guruplara dustuler(FB-BJK) agladilar simdide adi sani duyulmadik takimlara dustu ballilar hala agliyolar guclu diye ...
Oscar Cardozo siftah yaptı: 2-0 haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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