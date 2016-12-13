 Oscar Cardozo siftah yaptı: 2-0 – Fotomaç – 13 Aralık 2016
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    13 Aralık 2016, Salı
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    siftah yaptı: 2-0

    Oscar Cardozo siftah yaptı: 2-0
    , lider olduğu Yunanistan Süper Ligi'nin 11. hafta maçında PAS Giannina'yı deplasmanda 2-0 yenerek takipçisi Panathinaikos ile puan farkını 7'ye çıkardı. Goller ise Oscar Cardozo ve Seba'dan geldi. PAS Giannina, 42. dakikada 10 kişi kaldı.
    1. 13 Aralık 2016, Salı
    2. Güncelleme: 00:41
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