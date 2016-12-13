O ikili topun ağzında!
Trabzonspor'da beklentileri karşılayamayıp Olympiakos'un yolunu tutan Cardozo ve Marin burada da tutunamadı. Teknik direktör Bento'nun eleştirilerinin hedefi olan ikiliden Cardozo, oynadığı 14 maçta düne kadar gol dahi atamayıp 1 asist yaparken, Marin de 6 karşılaşmada gol ve asist kategorisinde sıfır çekti.
- 13 Aralık 2016, Salı
- Güncelleme: 00:39
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Tugay sesleri
Toplam 1
Yorum
Hasan Kayseispor kurtulsun artık yeter
- "Bölemezsiniz, ayıramazsınız"
Toplam 4
Yorum
galata Drogba ,Eto, Slaven bilic, bunlar iste insan....Nerde cok övdüsnüs Mesut özil,Ilkay ,Emre can Mario Gomez umurlarinda bile degil!!!TÜRKIYEE
- Rakiplerimiz belli oldu!
Toplam 35
Yorum
Pehlivan Cerez guruplara dustuler(FB-BJK) agladilar simdide adi sani duyulmadik takimlara dustu ballilar hala agliyolar guclu diye ...
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