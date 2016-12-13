 O ikili topun ağzında! – Fotomaç – 13 Aralık 2016
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    13 Aralık 2016, Salı
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    O ikili topun ağzında!

    O ikili topun ağzında!
    'da beklentileri karşılayamayıp 'un yolunu tutan ve burada da tutunamadı. Teknik direktör Bento'nun eleştirilerinin hedefi olan ikiliden Cardozo, oynadığı 14 maçta düne kadar gol dahi atamayıp 1 asist yaparken, Marin de 6 karşılaşmada gol ve asist kategorisinde sıfır çekti.
    1. 13 Aralık 2016, Salı
    2. Güncelleme: 00:39
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