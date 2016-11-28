Brezilya'da şampiyon Palmeiras
Brezilya Birinci Futbol Ligi'nde (Serie A) Palmeiras, sahasında Chapecoense'yi 1-0 yenerek bitime bir hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.
Fabiano Leismann'ın 26. dakikada attığı golle maçtan 1-0 galip ayrılan Palmeiras, puanını 77'ye yükseltti. Palmeiras, en yakın rakibi Santos'un Flamengo deplasmanında 2-0 mağlup olmasıyla bitime bir hafta kala şampiyonluğu garantiledi.
Ligde 22 yıl sonra zafere ulaşan Palmeiras, 102 yıllık tarihinde 9. şampiyonluğunu yaşadı.
Palmeiras'ta eski Fenerbahçeli Edu Dracena, geçmiş yıllarda Bayern Münih, Bayer Leverkusen ve Real Madrid gibi Avrupa'nın önemli kulüplerinde oynayan 42 yaşındaki Ze Roberto ve ara transfer dönemi için Manchester City ile anlaşan golcü Gabriel Jesus gibi isimler forma giyiyor.
- 28 Kasım 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 12:52
- Yedeklere gün doğdu
Toplam 1
Yorum
Aslan SALIH BU HAFTA PAF TAKIMINDA OYNATILDI INANIN SEYREDERKEN ISYAN ETTIM YANINDA OYNAYAN GENC DAHA VERIMLIYDI VE u21-u19 TAKIMLARINDA NEDEN YAS GURUBLARINDA MILLI OLMUS 16 ILA 18 YAS GURUBU GENCLER DENENMEZ AMAC O GURUPLARDA SAMPIYONMU OLMAK YOKSA 1.TAKIMA FUTBOLCUMU YETISTIRMEK
- Chedjou diretiyor
Toplam 4
Yorum
......... İSİMSİZ : SEN FB Lİ YAV. OLARAK SÖYLÜYORSUNDA, AMA HİÇ MERAK ETME. İYİ ÇALIŞAN FİT BİR ÇEDAU TÜRKİYE DE KALBUR ÜSTÜ FUTBOLCULARDAN. GEÇMİŞTE VERDİĞİ RESİTALLERİ BİR SEYRET YENİDEN. ÇEDAU NUN NASIL BİR FUTBOLCU OLDUĞUNU GÖRMEK İÇİN.
- ''Sow net olarak ofsayt!''
Toplam 16
Yorum
MUHİTTİN ATAGÜN EY R,İZESPOR FENERBAÇENİN KARADENİZ KOLU GİBİ OLDUNUZ,YANI RİZE BAHÇESPOR YAZIKLAR OLSUN ARTIK SIZIN MAÇLARINIZIDA SEYRETMEYECEM ,, YAZIKLAR OLSUN ,KARŞİNIZDA FENER OLUNCA KALEYI AÇİYOSUNUZ,,,NELER OLUYO ANLAMADIM ANLAYAN VARSA ANLATSIN,HIKMET KARAMAN ILERDE FENERE TEKNIK SORUMLUMU OLACAK KAFAMA TAKILDIDA,,
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