Brezilya'da şampiyon Palmeiras

Lider Palmeiras, ligin 37. haftasında Allianz Parque'ta Chapecoense'yi ağırladı.

Fabiano Leismann'ın 26. dakikada attığı golle maçtan 1-0 galip ayrılan Palmeiras, puanını 77'ye yükseltti. Palmeiras, en yakın rakibi Santos'un Flamengo deplasmanında 2-0 mağlup olmasıyla bitime bir hafta kala şampiyonluğu garantiledi.

Ligde 22 yıl sonra zafere ulaşan Palmeiras, 102 yıllık tarihinde 9. şampiyonluğunu yaşadı.

Palmeiras'ta eski Fenerbahçeli Edu Dracena, geçmiş yıllarda Bayern Münih, Bayer Leverkusen ve Real Madrid gibi Avrupa'nın önemli kulüplerinde oynayan 42 yaşındaki Ze Roberto ve ara transfer dönemi için Manchester City ile anlaşan golcü Gabriel Jesus gibi isimler forma giyiyor.