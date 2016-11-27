Celtic 100. kupasını kazandı
İskoçya'nın köklü kulübü Celtic, Lig Kupası finalinde Aberdeen'i 3-0 mağlup etti.
Glasgow şehrinin 129 yıllık kulübü Celtic, Aberdeen karşısında aldığı galibiyetle tarihinin 100. kupasını kazandı.
İskoçya'nın ulusal stadı olarak bilinen Glasgow kentindeki Hampden Park'ta oynanan maçta Celtic, 15. dakikada Tom Rogic ve 36. dakikada James Forrest'ın attığı gollerle ilk yarıyı 2-0 önde kapattı.
Mali asıllı Fransız futbolcu Moussa Dembele'nin 63. dakikada penaltıdan kaydettiği golle 3-0 öne geçen Celtic, karşılaşmayı bu skorla kazanarak, tarihindeki 100. kupayı müzesine götürdü.
Kuzey İrlandalı teknik direktörü Brendan Rogers ile ilk kez kupa kazanan Glasgow ekibi, Lig Kupası'nı 16. kez elde etti.
1887 yılında kurulan Celtic'in tarihinde, 47 İskoçya Ligi Şampiyonluğu (Championship), 36 İskoçya Kupası, 16 İskoçya Lig Kupası ve bir Avrupa Kupası bulunuyor.
- 27 Kasım 2016, Pazar
- Güncelleme: 22:55
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Yorum
rapaiç Aynen katılıyorum,bende fanatiğim ama rakibe saygı duymak lazım
- ''Acı verici bir süreç olacak''
Toplam 41
Yorum
Mahmut DEĞERLİ Trabzon sevdasını bilen birisi olarak sadece sistem değişikliği yapılsa Trabzonspor'un başarı yakalayacağına eminim. Diyarbakır Silvan dan Trabzon aşkı ben Trabzon nun iyi yolda olduğunu ifade ederek Trabzon NUN başında iyi başkan iyi hoca bulunmakta başarı gelecek bundan eminim EN BÜYÜK TRABZONSPOR. BİZE HER YER TRABZON.
- Transfer fırtınası
Toplam 1
Yorum
manuel Bos transfer fenerden Van Der alinsin en iyi transfer olur. Ustune para bile verirler. Burak yilmaz ve selcuk inan trabzonspora geri donebilir yeni stadda onlar bakilsin
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