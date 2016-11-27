Celtic 100. kupasını kazandı

Glasgow şehrinin 129 yıllık kulübü Celtic, Aberdeen karşısında aldığı galibiyetle tarihinin 100. kupasını kazandı.

İskoçya'nın ulusal stadı olarak bilinen Glasgow kentindeki Hampden Park'ta oynanan maçta Celtic, 15. dakikada Tom Rogic ve 36. dakikada James Forrest'ın attığı gollerle ilk yarıyı 2-0 önde kapattı.

Mali asıllı Fransız futbolcu Moussa Dembele'nin 63. dakikada penaltıdan kaydettiği golle 3-0 öne geçen Celtic, karşılaşmayı bu skorla kazanarak, tarihindeki 100. kupayı müzesine götürdü.

Kuzey İrlandalı teknik direktörü Brendan Rogers ile ilk kez kupa kazanan Glasgow ekibi, Lig Kupası'nı 16. kez elde etti.

1887 yılında kurulan Celtic'in tarihinde, 47 İskoçya Ligi Şampiyonluğu (Championship), 36 İskoçya Kupası, 16 İskoçya Lig Kupası ve bir Avrupa Kupası bulunuyor.