Shakhtar Donetsk 4'te 4 yaptı
Ukrayna Premier Lig'deki 15. hafta mücadelesinde Shakhtar Donetsk, sahasında Karpaty Lviv'i 2-1 mağlup ederek üst üste 4. galibiyetini aldı.
Atiker Konyaspor'un UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakiplerinden Shakhtar Donetsk, Kharkiv kentindeki Metalist Stadı'nda Karpaty Lviv'i ağırladı.
Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 10. dakikada Darijo Srna ve 77. dakikada Facundo Ferreyra kaydederken, Karpaty Lviv'in tek golünü ise 19. dakikada penaltıdan Pavlo Ksenz attı.
Üst üste 4. galibiyetini alan Shakhtar Donetsk, puanını 41'e çıkardı ve namağlup bir şekilde liderliğini sürdürdü. Ligdeki 9. mağlubiyetini yaşayan Karpaty Lviv ise 4 puanda kaldı.
UEFA Avrupa Ligi H Grubu 5. hafta mücadelesinde Atiker Konyaspor, 24 Kasım Perşembe günü Arena Lviv'de Shakhtar Donetsk ile karşılaşacak. İki takım arasında Konya'da oynanan ilk maçı Ukrayna ekibi 1-0 kazanmıştı.
- 19 Kasım 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 20:37
- Beşiktaş Adana'dan lider dönüyor
Toplam 5
Yorum
Feridun Belesten penalti rakib belestasin üstüne giderek beraberligi yakalayabilecek diye rakibe ic olmayan kirmizi kart bu ne is diyecegim de demiyorum cünkü ne oldugunu anlamamak icin aptal olmak gerekir 4 yil üst üste galatasaraya yapilan kiyak simdi bjk ya yapiliyor emir büyük yerden kimse bise yapamaz gayri boynumuz kildan incedir anca oturup seyiretmemek daha iyi olur yoksa sinirlerim geriliyor
- Beşiktaş Adana'dan lider dönüyor
Toplam 5
Yorum
GSLI Bir Galatasarayli olarak tebrik ediyorum BJKyi herkes durust olsun besiktas hakkiyla kazaniyor, yok hakemler penalti vermis bilmem napmis, birakin abi bu isleri. adamlarin oynadigi oyun ortada
- Osmanlıspor evinde kazandı!
Toplam 1
Yorum
cango hakemlerin tarafgir tutumlarından dolayı beşiktaşın maçlarını izlemiyorum. göztepe-bandırma maçını izledim yine hakem rezaleti gördüm. TFF ve MHK istifa etmeden bu işler düzelmeyecek.
Shakhtar Donetsk 4'te 4 yaptı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.