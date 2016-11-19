 Shakhtar Donetsk 4'te 4 yaptı – Fotomaç – 19 Kasım 2016
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    19 Kasım 2016, Cumartesi
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    4'te 4 yaptı

    Shakhtar Donetsk 4'te 4 yaptı

    Ukrayna Premier Lig'deki 15. hafta mücadelesinde , sahasında 'i 2-1 mağlup ederek üst üste 4. galibiyetini aldı.

    'un 'ndeki rakiplerinden , Kharkiv kentindeki Metalist Stadı'nda 'i ağırladı.

    Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 10. dakikada Darijo Srna ve 77. dakikada Facundo Ferreyra kaydederken, Karpaty Lviv'in tek golünü ise 19. dakikada penaltıdan Pavlo Ksenz attı.

    Üst üste 4. galibiyetini alan Shakhtar Donetsk, puanını 41'e çıkardı ve namağlup bir şekilde liderliğini sürdürdü. Ligdeki 9. mağlubiyetini yaşayan Karpaty Lviv ise 4 puanda kaldı.

    UEFA Avrupa Ligi H Grubu 5. hafta mücadelesinde Atiker Konyaspor, 24 Kasım Perşembe günü Arena Lviv'de Shakhtar Donetsk ile karşılaşacak. İki takım arasında Konya'da oynanan ilk maçı Ukrayna ekibi 1-0 kazanmıştı.

    1. 19 Kasım 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 20:37
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