 Amerika macerası sonlanıyor – Fotomaç – 15 Kasım 2016
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    15 Kasım 2016, Salı
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    Amerika macerası sonlanıyor

    Amerika macerası sonlanıyor

    İngiliz futbolcu , sezon sonunda ABD 1. Futbol Ligi takımlarından ile yollarını ayırıyor.

    Kulübünden yapılan açıklamada, 2017 sezonunda 'ın takımla birlikte olmayacağı ve sözleşmesinin bitiminde Los Angeles'tan ayrılacağı bildirildi.

    İngiliz futbolcu, 2015 yılının temmuz ayından beri formasını giydiği Los Angeles Galaxy'de 34 maçta 5 gol atıp, 14 asist yaptı.

    İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool'da 17 sezon oynayan 36 yaşındaki orta saha oyuncusu, İngiltere Milli Takımı'nın da kaptanlığını yapmış, 114 maçta 21 gole imza atmıştı.

    Bir diğer İngiliz futbolcu Frank Lampard da ABD 1. Futbol Ligi takımı New York City'den sezon sonu ayrılacağını dün açıklamıştı.

    1. 15 Kasım 2016, Salı
    2. Güncelleme: 20:34
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