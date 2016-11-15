Amerika macerası sonlanıyor
İngiliz futbolcu Steven Gerrard, sezon sonunda ABD 1. Futbol Ligi takımlarından Los Angeles Galaxy ile yollarını ayırıyor.
Los Angeles Galaxy Kulübünden yapılan açıklamada, 2017 sezonunda Steven Gerrard'ın takımla birlikte olmayacağı ve sözleşmesinin bitiminde Los Angeles'tan ayrılacağı bildirildi.
İngiliz futbolcu, 2015 yılının temmuz ayından beri formasını giydiği Los Angeles Galaxy'de 34 maçta 5 gol atıp, 14 asist yaptı.
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool'da 17 sezon oynayan 36 yaşındaki orta saha oyuncusu, İngiltere Milli Takımı'nın da kaptanlığını yapmış, 114 maçta 21 gole imza atmıştı.
Bir diğer İngiliz futbolcu Frank Lampard da ABD 1. Futbol Ligi takımı New York City'den sezon sonu ayrılacağını dün açıklamıştı.
- 15 Kasım 2016, Salı
- Güncelleme: 20:34
- Luis Nani'den şok derbi yorumu
Toplam 93
Yorum
Akyuz ee?
- Oğuzhan el yakıyor
Toplam 16
Yorum
Kara kartal Terim her maça 11 çıkarıyor zaten ama milli formayla başarısız biraz. Sen hangi milli takımı izliyorsun
- Adana maçına ek tribün açıldı
Toplam 7
Yorum
ÜMİT ERDEM KARTALIMA CAN KURBAN FUTBOLUN EFENDİSİ HERŞEYİMİZ QUARESMA MIZ GOLÜNÜ ATACAK KARTALIM TURA UÇACAK İNŞALLAH...
Amerika macerası sonlanıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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