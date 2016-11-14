 Lampard ayrılık kararı aldı! – Fotomaç – 14 Kasım 2016
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    14 Kasım 2016, Pazartesi
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    Lampard ayrılık kararı aldı!

    Lampard ayrılık kararı aldı!

    İngiliz futbolcu , sezon sonunda ABD 1. Futbol Ligi ekiplerinden 'den ayrılacağını açıkladı.

    Lampard, yaptığı açıklamada, sözleşmesinin sezon sonunda sona ereceğini ve 'den ayrılacağını bildirdi.

    İngiliz futbolcu, 2015 yılının haziran ayından itibaren formasını giydiği New York City'de 31 maçta 15 gole imza attı. 38 yaşındaki orta saha oyuncusu, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea'de 13 sezon oynamış ve Manchester City'de bir sezon kiralık olarak forma giymişti.

    New York City'nin teknik direktörü , Lampard hakkında "O, tecrübesini, mantalitesini kadromuzun genç üyelerine aktardı." ifadesini kullandı.

    1. 14 Kasım 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 19:23
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