Lampard ayrılık kararı aldı!
İngiliz futbolcu Frank Lampard, sezon sonunda ABD 1. Futbol Ligi ekiplerinden New York City'den ayrılacağını açıkladı.
Lampard, yaptığı açıklamada, sözleşmesinin sezon sonunda sona ereceğini ve New York City'den ayrılacağını bildirdi.
İngiliz futbolcu, 2015 yılının haziran ayından itibaren formasını giydiği New York City'de 31 maçta 15 gole imza attı. 38 yaşındaki orta saha oyuncusu, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea'de 13 sezon oynamış ve Manchester City'de bir sezon kiralık olarak forma giymişti.
New York City'nin teknik direktörü Patrick Viera, Lampard hakkında "O, tecrübesini, mantalitesini kadromuzun genç üyelerine aktardı." ifadesini kullandı.
- 14 Kasım 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 19:23
- Sağ bek düşündürüyor
Toplam 9
Yorum
Gs Son 2 senedir sağ bekte Sabri'den iyisi yok Türk ligin ama gel gör ki millet dalga geçmeye alıştı adamın kariyerini bitirdi.
- Kondogbia bombası
Toplam 4
Yorum
Gs De Jong hiçte fos değil adam oyunun yönünü mükemmel çeviriyor Sneijder formuna ulaşırsa Tolga ve De jong saat gibi işler...
- G.Saraylı oyuncu hakkında şikayet...
Toplam 10
Yorum
evet başkanın harektleri de bana itici geliyor
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