 Rangers, Barton ile yollarını ayırdı – Fotomaç – 10 Kasım 2016
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    11 Kasım 2016, Cuma
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    , ile yollarını ayırdı

    Rangers, Barton ile yollarını ayırdı

    İskoçya Birinci Futbol Ligi ekiplerinden , tecrübeli orta saha oyuncusu Joey 'ın sözleşmesini feshettiğini duyurdu.

    Kulübünden yapılan açıklamada, 34 yaşındaki ile sözleşmesinin sonlandırılması konusunda anlaşmaya varıldığı bildirildi. Açıklamada, her iki tarafın da konuyla ilgili yorum yapmayacağı kaydedildi.

    Rangers Kulübü, iki ay önce Celtic ile oynadıkları ve 5-1 mağlup oldukları Glasgow derbisinden sonra takım arkadaşı ile tartışan Barton'ın, 3 hafta Ibrox Stadı'na ve antrenman tesislerine girmesini yasaklamıştı.

    1. 10 Kasım 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 21:10
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