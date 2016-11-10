İskoçya Birinci Futbol Ligi ekiplerinden Rangers, tecrübeli orta saha oyuncusu Joey Barton'ın sözleşmesini feshettiğini duyurdu.
Rangers Kulübünden yapılan açıklamada, 34 yaşındaki Barton ile sözleşmesinin sonlandırılması konusunda anlaşmaya varıldığı bildirildi. Açıklamada, her iki tarafın da konuyla ilgili yorum yapmayacağı kaydedildi.
Rangers Kulübü, iki ay önce Celtic ile oynadıkları ve 5-1 mağlup oldukları Glasgow derbisinden sonra takım arkadaşı Andy Halliday ile tartışan Barton'ın, 3 hafta Ibrox Stadı'na ve antrenman tesislerine girmesini yasaklamıştı.
- 10 Kasım 2016, Perşembe
- Güncelleme: 21:10
- Emre Çolak pişmanlığı
Toplam 2
Yorum
Muharrem Türk futbolcularının gelişmemesin tek nedeni Türkiye de kalması bir çok iyi kalitedeki Türk futbolcular hem yabancı oyuncuların yedeği olmak zorunda kalıyor
- Beşiktaş'ta Taison bombası!
Toplam 3
Yorum
ozi Sol Kanatta Sıkıntımız Var.Q7 Sağ Kanada Geçince Sol da Sol Kanada Geçince Sağda Boşluk Var.Eğer Bu Adam Gelirse Varya Türkiyenin En Büyük Transfer Olur.Adam Mütiş Ötesi
- Mükemmel ikili
Toplam 1
Yorum
ali kaba atibayı takımda kaptan olarak görmek istiyoruz ,yönetim bunu değerlendirin kaptanlık çok yakışacaktır atiba ya,
Rangers, Barton ile yollarını ayırdı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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