Rangers, Barton ile yollarını ayırdı

Rangers Kulübünden yapılan açıklamada, 34 yaşındaki Barton ile sözleşmesinin sonlandırılması konusunda anlaşmaya varıldığı bildirildi. Açıklamada, her iki tarafın da konuyla ilgili yorum yapmayacağı kaydedildi.

Rangers Kulübü, iki ay önce Celtic ile oynadıkları ve 5-1 mağlup oldukları Glasgow derbisinden sonra takım arkadaşı Andy Halliday ile tartışan Barton'ın, 3 hafta Ibrox Stadı'na ve antrenman tesislerine girmesini yasaklamıştı.