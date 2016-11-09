 ''Kusursuz golcü'' – Fotomaç – 09 Kasım 2016
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    09 Kasım 2016, Çarşamba
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    ''Kusursuz golcü''

    ''Kusursuz golcü''

    medyası, formasıyla ’yi de boş geçmeyip 10 maçta 8 gole ulaşan için, “Kusursuz ve harika forvet” yorumunu yaptı.

    'da fırtınası dinmiyor. Milli futbolcumuzun M.City'den kiralık gittiği Twente'de gol serisini PSV'ye karşı da sürdürmesiyle Hollanda'ya damga vurmaya devam ediyor. Enes'in Eredivisie'de 10 maçta 8 gol atması ülke basınını bir kez daha harekete geçirdi. Son dönemde performansıyla büyük ses getiren eski Bursasporlu golcünün başarısının tesadüf olmadığı ve bu sezon istikrarlı bir çizgi yakaladığı kaydedildi.

    M.CİTY İŞİ Nİ BİLİYOR
    Hollanda'nın NOS televizyonunda, 19 yaşındaki Enes Ünal'ın, 1-1 biten karşılaşmasında attığı gole övgüler yağdırılırken, İngilizler'in ne kadar akıllı bir transfer yaptığının altı çizildi. Televizyonun yorumcuları, "Başaracağı kesin, kusursuz teknik ve harika forvet. Manchester City gelecekte nasıl bir yıldıza sahip olacağını biliyor" değerlendirmesini yaptı.
    1. 09 Kasım 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:49
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