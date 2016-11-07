Bükreş evinde galip

Romanya'nın başkenti Bükreş'teki Nacional Arena'da oynanan maçın 17. dakikasında penaltıdan Fernando Henrique Boldrin ve 22. dakikasında Marko Momcilovic'in attığı gollerle öne geçen ev sahibi ekip, ilk yarıyı 2-0 önde kapattı.

Maçta başka olmayınca Steaua Bükreş, sahadan 2-0 galip ayrıldı ve 3 puanın sahibi oldu.

Bu sonuçla ligdeki 15. maçında 10. galibiyetini elde eden Steaua Bükreş, 33 puanla liderliğini sürdürdü. Galatasaray'ın efsane futbolcusu Gheorghe Hagi'nin çalıştırdığı Viitorul ise 26 puanla 4. sırada yer aldı.

Steaua Bükreş, UEFA Avrupa Ligi L Grubu'ndaki beşinci maçında 24 Kasım Perşembe günü Osmanlıspor'u konuk edecek.