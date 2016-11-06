Shakhtar Donetsk durdurulamıyor

Atiker Konyaspor'un UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakiplerinden Shakthar Donetsk, ligin 14. haftasında deplasmanda Oleksandria ile karşılaştı.

Shakhtar Donetsk, karşılaşmanın 12. dakikasında Dentinho ve 39. dakikasında Facundo Ferreyra'nın attığı gollerle 2-0 öne geçti. Ev sahibi ekipte 46. dakikada Roman Yaremchuk fileleri havalandırarak farkı bire indirse de Shakhtar Donetsk sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Bu sonuçla Shakhtar Donetsk, 38 puanla namağlup liderliğini sürdürdü ve en yakın rakibiyle puan farkını 8'e çıkardı. Oleksandria ise 21 puanla 5. sırada kaldı.

UEFA Avrupa Ligi H Grubu'ndan lider çıkmayı garantileyen Shakhtar Donetsk, beşinci karşılaşmasında 24 Kasım Perşembe günü Atiker Konyaspor'u ağırlayacak.