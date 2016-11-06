Shakhtar Donetsk durdurulamıyor
Ukrayna Premier Ligi'nde Shakhtar Donetsk, konuk olduğu Oleksandria'yı 2-1 mağlup etti ve namağlup liderliğini sürdürdü.
Atiker Konyaspor'un UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakiplerinden Shakthar Donetsk, ligin 14. haftasında deplasmanda Oleksandria ile karşılaştı.
Shakhtar Donetsk, karşılaşmanın 12. dakikasında Dentinho ve 39. dakikasında Facundo Ferreyra'nın attığı gollerle 2-0 öne geçti. Ev sahibi ekipte 46. dakikada Roman Yaremchuk fileleri havalandırarak farkı bire indirse de Shakhtar Donetsk sahadan 2-1 galip ayrıldı.
Bu sonuçla Shakhtar Donetsk, 38 puanla namağlup liderliğini sürdürdü ve en yakın rakibiyle puan farkını 8'e çıkardı. Oleksandria ise 21 puanla 5. sırada kaldı.
UEFA Avrupa Ligi H Grubu'ndan lider çıkmayı garantileyen Shakhtar Donetsk, beşinci karşılaşmasında 24 Kasım Perşembe günü Atiker Konyaspor'u ağırlayacak.
- 06 Kasım 2016, Pazar
- Güncelleme: 01:24
- "Hakem koruması altındaki Beşiktaş..."
Toplam 146
Yorum
Düsseldorf'lu Bir süpürge alda git kendi kapının önünü temizle ...Zira birikmiş o kadar çok şey varki .......
- Kalkavan skandalı
Toplam 7
Yorum
ismail bunlar hakem deyil türk futbolunun düşmanı basit ve satılık tipler
- Fenerbahçe 3 puanı 3 golle aldı
Toplam 5
Yorum
19907 mete kalkavan beşiktaşa kalkavan oldu düngece bu hakem beşiktaşlı eski yöneticinin yiğeni fedarasyon başkanı beşiktaşlı daha ne olsun 2senedir kim korunuyor belli
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