 Shakhtar Donetsk durdurulamıyor – Fotomaç – 06 Kasım 2016
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    06 Kasım 2016, Pazar
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    durdurulamıyor

    Shakhtar Donetsk durdurulamıyor

    'nde , konuk olduğu 'yı 2-1 mağlup etti ve namağlup liderliğini sürdürdü.

    'un 'ndeki rakiplerinden Shakthar Donetsk, ligin 14. haftasında deplasmanda ile karşılaştı.

    , karşılaşmanın 12. dakikasında Dentinho ve 39. dakikasında Facundo Ferreyra'nın attığı gollerle 2-0 öne geçti. Ev sahibi ekipte 46. dakikada Roman Yaremchuk fileleri havalandırarak farkı bire indirse de Shakhtar Donetsk sahadan 2-1 galip ayrıldı.

    Bu sonuçla Shakhtar Donetsk, 38 puanla namağlup liderliğini sürdürdü ve en yakın rakibiyle puan farkını 8'e çıkardı. Oleksandria ise 21 puanla 5. sırada kaldı.

    UEFA Avrupa Ligi H Grubu'ndan lider çıkmayı garantileyen Shakhtar Donetsk, beşinci karşılaşmasında 24 Kasım Perşembe günü Atiker Konyaspor'u ağırlayacak.

    1. 06 Kasım 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 01:24
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