Lucescu, ilk mağlubiyetini aldı
Rusya Premier Ligi 13. hafta karşılaşmasında namağlup tek takım olan lider Zenit, Terek Grozny deplasmanında hem liderliğini hem de namağlup unvanını bıraktı.
Spartak Moskova ile aynı puanda averajla ilk iki sırayı paylaşan Mircea Lucescu'nun namağlup takımı Zenit St. Petersburg, Terek Grozny'e 1-0 öne geçtiği karşılaşmadan 2-1 mağlup ayrılarak çok büyük bir yara aldı. Karşılaşmanın 10'cu dakikasında Robert Mak ile öne geçen Zenit, karşılaşmayı kolay koparacağını zannederken Terek'in ciddi bir direnişi ile karşılaştı. Mücadeleye ağırlığını koyan ev sahibi 34'te Bekim Balaj ile beraberliği ardından 38'de yine Bekim Balaj ile öne geçti ve karşılaşmanın ilk yarısı bu skorla sonuçlandı. İkinci yarı da Zenit toparlansa da ev sahibi ekip te bulduğu fırsatları değerlendiremedi ve karşılaşma 2-1 Terek Grozny'nin üstünlüğü ile sonuçlandı.
Bu galibiyet ile Terek Grozny puanını 24'de çıkarıp sıralamada 3.sıraya çıkarken, Zenit ise 28 puanla 2.sırada kaldı. Spartak Moskova ise Tomsk deplasmanından aldığı galibiyet ile Zenit ile arasındaki liderlik yarışına puan farkı da ekledi ve 31 puan ile Rusya Premier Ligi liderlik koltuğuna oturdu.
- 06 Kasım 2016, Pazar
- Güncelleme: 01:21
- "Hakem koruması altındaki Beşiktaş..."
Toplam 146
Yorum
Düsseldorf'lu Bir süpürge alda git kendi kapının önünü temizle ...Zira birikmiş o kadar çok şey varki .......
- Kalkavan skandalı
Toplam 7
Yorum
ismail bunlar hakem deyil türk futbolunun düşmanı basit ve satılık tipler
- Fenerbahçe 3 puanı 3 golle aldı
Toplam 5
Yorum
19907 mete kalkavan beşiktaşa kalkavan oldu düngece bu hakem beşiktaşlı eski yöneticinin yiğeni fedarasyon başkanı beşiktaşlı daha ne olsun 2senedir kim korunuyor belli
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