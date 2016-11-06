 Haftanın maçı Olympiakos'un – Fotomaç – 06 Kasım 2016
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    06 Kasım 2016, Pazar
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    Haftanın maçı 'un

    Haftanın maçı Olympiakos'un

    Yunanistan Süper Ligi'nde haftanın en önemli maçında , sahasında 'u 3-0 mağlup etti.

    Pire kentindeki Karaiskakis Stadı'nda oynanan maçta , 21. dakikada Alberto Botia, 26. dakikada Tarik Elyounoussi ve 44. dakikada Brown Ideye'nin attığı gollerle ilk yarıyı 3-0 önde kapattı.

    İkinci yarıda skoru korumayı başaran ev sahibi ekip, 8. hafta mücadelesinden 3-0 galip ayrıldı.

    Bu sonuçla Olympiakos, 21 puanla zirvedeki yerini sağlamlaştırırken, 14 puanda kaldı.

    1. 06 Kasım 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 01:33
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