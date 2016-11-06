Haftanın maçı Olympiakos'un
Yunanistan Süper Ligi'nde haftanın en önemli maçında Olympiakos, sahasında Panathinaikos'u 3-0 mağlup etti.
Pire kentindeki Karaiskakis Stadı'nda oynanan maçta Olympiakos, 21. dakikada Alberto Botia, 26. dakikada Tarik Elyounoussi ve 44. dakikada Brown Ideye'nin attığı gollerle ilk yarıyı 3-0 önde kapattı.
İkinci yarıda skoru korumayı başaran ev sahibi ekip, 8. hafta mücadelesinden 3-0 galip ayrıldı.
Bu sonuçla Olympiakos, 21 puanla zirvedeki yerini sağlamlaştırırken, Panathinaikos 14 puanda kaldı.
- 06 Kasım 2016, Pazar
- Güncelleme: 01:33
- "Hakem koruması altındaki Beşiktaş..."
Toplam 146
Yorum
Düsseldorf'lu Bir süpürge alda git kendi kapının önünü temizle ...Zira birikmiş o kadar çok şey varki .......
- Kalkavan skandalı
Toplam 7
Yorum
ismail bunlar hakem deyil türk futbolunun düşmanı basit ve satılık tipler
- Fenerbahçe 3 puanı 3 golle aldı
Toplam 5
Yorum
19907 mete kalkavan beşiktaşa kalkavan oldu düngece bu hakem beşiktaşlı eski yöneticinin yiğeni fedarasyon başkanı beşiktaşlı daha ne olsun 2senedir kim korunuyor belli
Haftanın maçı Olympiakos'un haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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