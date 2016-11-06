 Feyenoord ünvanını kaybetti! – Fotomaç – 06 Kasım 2016
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    06 Kasım 2016, Pazar
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    ünvanını kaybetti!

    Feyenoord ünvanını kaybetti!

    ile A Grubu'nda yer alan , Eredivisie 12. hafta mücadelesinde deplasmanda Go Ahead Eagles'a 1-0 yenilerek, namağlup unvanını kaybetti.

    Deventer kentindeki De Adelaarshorst Stadı'nda oynanan maçta, ev sahibi ekip 30. dakikada Jarchinio Antonia'nın attığı golle 1-0 öne geçti. Müsabakada başka gol olmayınca maç 1-0 sona erdi ve ligdeki mağlubiyetini aldı. Türk Milli Takımı'na davet edilen Bilal Başacıkoğlu, Feyenoord adına 90 dakika sahada yer aldı.

    Bu sonuçla ligde yenilgisiz takım kalmazken, Feyenoord puan alamamasına rağmen 29 puanla zirvedeki yerini korudu. Bu maç öncesi son sırada yer alan Go Ahead Eagles ise aldığı galibiyetle puanını 11'e çıkardı ve 14. sıraya yükseldi.

    1. 06 Kasım 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 21:23
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