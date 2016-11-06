Feyenoord ünvanını kaybetti!
Fenerbahçe ile UEFA Avrupa Ligi A Grubu'nda yer alan Feyenoord, Eredivisie 12. hafta mücadelesinde deplasmanda Go Ahead Eagles'a 1-0 yenilerek, namağlup unvanını kaybetti.
Deventer kentindeki De Adelaarshorst Stadı'nda oynanan maçta, ev sahibi ekip 30. dakikada Jarchinio Antonia'nın attığı golle 1-0 öne geçti. Müsabakada başka gol olmayınca maç 1-0 sona erdi ve Feyenoord ligdeki mağlubiyetini aldı. Türk Milli Takımı'na davet edilen Bilal Başacıkoğlu, Feyenoord adına 90 dakika sahada yer aldı.
Bu sonuçla ligde yenilgisiz takım kalmazken, Feyenoord puan alamamasına rağmen 29 puanla zirvedeki yerini korudu. Bu maç öncesi son sırada yer alan Go Ahead Eagles ise aldığı galibiyetle puanını 11'e çıkardı ve 14. sıraya yükseldi.
- 06 Kasım 2016, Pazar
- Güncelleme: 21:23
- "Hakem koruması altındaki Beşiktaş..."
Toplam 96
Yorum
serdar ts maçını kaybetti.nasıl hakemle kazandı
- "Hakem koruması altındaki Beşiktaş..."
Toplam 96
Yorum
serdar fb maçı çok önemliymiş. bilmiyorduk öğrendik. kasıt var demiyormuş. kasıt olmasa bu kadar hata olurmu
- ''Quaresma kırmızı görmeliydi''
Toplam 33
Yorum
serdar kırmızı verebilirmiş. yüzde 1 milyon kırmızı demiyorda. yazık her hafta baska bir hakem birini doğruyor. bir kadıköyde bir inönüde
Feyenoord ünvanını kaybetti! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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