 Bükreş evinde galip – Fotomaç – 06 Kasım 2016
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    06 Kasım 2016, Pazar
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    Bükreş evinde galip

    Bükreş evinde galip

    'nde 'un bulunduğu L Grubu'nda yer alan , Romanya Birinci Futbol Ligi'nin 15. haftasında ağırladığı 'u 2-0 mağlup etti.

    Romanya'nın başkenti Bükreş'teki Nacional Arena'da oynanan maçın 17. dakikasında penaltıdan Fernando Henrique Boldrin ve 22. dakikasında Marko Momcilovic'in attığı gollerle öne geçen ev sahibi ekip, ilk yarıyı 2-0 önde kapattı.

    Maçta başka olmayınca , sahadan 2-0 galip ayrıldı ve 3 puanın sahibi oldu.

    Bu sonuçla ligdeki 15. maçında 10. galibiyetini elde eden Steaua Bükreş, 33 puanla liderliğini sürdürdü. Galatasaray'ın efsane futbolcusu 'nin çalıştırdığı ise 26 puanla 4. sırada yer aldı.

    Steaua Bükreş, L Grubu'ndaki beşinci maçında 24 Kasım Perşembe günü 'u konuk edecek.

    1. 06 Kasım 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 01:36
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