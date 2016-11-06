Bükreş evinde galip
UEFA Avrupa Ligi'nde Osmanlıspor'un bulunduğu L Grubu'nda yer alan Steaua Bükreş, Romanya Birinci Futbol Ligi'nin 15. haftasında ağırladığı Viitorul'u 2-0 mağlup etti.
Romanya'nın başkenti Bükreş'teki Nacional Arena'da oynanan maçın 17. dakikasında penaltıdan Fernando Henrique Boldrin ve 22. dakikasında Marko Momcilovic'in attığı gollerle öne geçen ev sahibi ekip, ilk yarıyı 2-0 önde kapattı.
Maçta başka olmayınca Steaua Bükreş, sahadan 2-0 galip ayrıldı ve 3 puanın sahibi oldu.
Bu sonuçla ligdeki 15. maçında 10. galibiyetini elde eden Steaua Bükreş, 33 puanla liderliğini sürdürdü. Galatasaray'ın efsane futbolcusu Gheorghe Hagi'nin çalıştırdığı Viitorul ise 26 puanla 4. sırada yer aldı.
Steaua Bükreş, UEFA Avrupa Ligi L Grubu'ndaki beşinci maçında 24 Kasım Perşembe günü Osmanlıspor'u konuk edecek.
- 06 Kasım 2016, Pazar
- Güncelleme: 01:36
- "Hakem koruması altındaki Beşiktaş..."
Toplam 146
Yorum
Düsseldorf'lu Bir süpürge alda git kendi kapının önünü temizle ...Zira birikmiş o kadar çok şey varki .......
- Kalkavan skandalı
Toplam 7
Yorum
ismail bunlar hakem deyil türk futbolunun düşmanı basit ve satılık tipler
- Fenerbahçe 3 puanı 3 golle aldı
Toplam 5
Yorum
19907 mete kalkavan beşiktaşa kalkavan oldu düngece bu hakem beşiktaşlı eski yöneticinin yiğeni fedarasyon başkanı beşiktaşlı daha ne olsun 2senedir kim korunuyor belli
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