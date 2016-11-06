Benfica puanı uzatmada kurtardı
Portekiz Premier Ligi'nde haftanın maçında Benfica, deplasmanda Porto ile 1-1 berabere kaldı.
Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden Benfica, 10. hafta mücadelesinde Porto'ya konuk oldu.
Porto kentindeki Dragao Stadı'nda oynanan maçın ilk yarısı 0-0 sona erdi.
İkinci yarıya daha etkili başlayan Porto, 50. dakikada Diogo Jota'nın attığı golle 1-0 öne geçti. Maçın 90+2. dakikasında Lisandro Lopez, topu filelere gönderdi ve Benfica'ya 1 puanı getirdi.
Bu sonuçla ligdeki namağlup liderliğini sürdüren Benfica, puanını 26'ya çıkardı. Porto ise 21 puana yükseldi.
Benfica, UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu'ndaki beşinci maçında 23 Kasım Çarşamba günü Beşiktaş ile deplasmanda karşılaşacak.
- 06 Kasım 2016, Pazar
- Güncelleme: 01:32
- "Hakem koruması altındaki Beşiktaş..."
Toplam 146
Yorum
Düsseldorf'lu Bir süpürge alda git kendi kapının önünü temizle ...Zira birikmiş o kadar çok şey varki .......
- Kalkavan skandalı
Toplam 7
Yorum
ismail bunlar hakem deyil türk futbolunun düşmanı basit ve satılık tipler
- Fenerbahçe 3 puanı 3 golle aldı
Toplam 5
Yorum
19907 mete kalkavan beşiktaşa kalkavan oldu düngece bu hakem beşiktaşlı eski yöneticinin yiğeni fedarasyon başkanı beşiktaşlı daha ne olsun 2senedir kim korunuyor belli
Benfica puanı uzatmada kurtardı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.