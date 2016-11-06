 Benfica puanı uzatmada kurtardı – Fotomaç – 06 Kasım 2016
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    06 Kasım 2016, Pazar
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    puanı uzatmada kurtardı

    Benfica puanı uzatmada kurtardı

    'nde haftanın maçında , deplasmanda ile 1-1 berabere kaldı.

    'ın 'ndeki rakiplerinden , 10. hafta mücadelesinde 'ya konuk oldu.

    Porto kentindeki Dragao Stadı'nda oynanan maçın ilk yarısı 0-0 sona erdi.

    İkinci yarıya daha etkili başlayan Porto, 50. dakikada Diogo Jota'nın attığı golle 1-0 öne geçti. Maçın 90+2. dakikasında Lisandro Lopez, topu filelere gönderdi ve Benfica'ya 1 puanı getirdi.

    Bu sonuçla ligdeki namağlup liderliğini sürdüren Benfica, puanını 26'ya çıkardı. Porto ise 21 puana yükseldi.

    Benfica, UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu'ndaki beşinci maçında 23 Kasım Çarşamba günü Beşiktaş ile deplasmanda karşılaşacak.

    1. 06 Kasım 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 01:32
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