 Burak Yılmaz atmaya devam ediyor – Fotomaç – 30 Ekim 2016
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    30 Ekim 2016, Pazar
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    atmaya devam ediyor

    Burak Yılmaz atmaya devam ediyor

    Çin Süper Ligi takımlarından , milli futbolcu 'ın fileleri 2 kez havalandırdığı maçta Henan Jianye'yi 3-1 yendi.

    , Çin Süper Ligi'nin 30. haftasında Henan Jianye'yi ağırladı. Zhang Chengdong'un kırmızı kart görmesiyle 33. dakikada 10 kişi kalan ev sahibi ekip, Renato Augusto'nun 38, 'ın da 67 ve 72. dakikada kaydettiği gollerle hanesine 3 puan yazdırdı.

    Puanını 43'e çıkaran Beijing Guoan, zirvedeki Guangzhou Evergrande'nin 21 puan gerisinde, 5. sıradaki yerini korudu.

    Ligdeki oynayan bir diğer Türk futbolcu Ersan Gülüm'ün takımı Hebei China Fortune ise Şanghay SIPG'ye konuk oldu. Hebei China Fortune, Ersan'ın 5. dakikada kendi kalesine attığı golle geriye düştü. Şanghay SIPG, Wu Lei'nin 36 ve Elkeson'un 85. dakikadaki golleriyle maçı 3-1 kazandı.

    40 puanda kalan Hebei China Fortune, 7. sıraya geriledi.

    1. 30 Ekim 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 19:12
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