Dinamo Kiev, kupada turladı
Ukrayna Kupası'nda, Dinamo Kiev ağırladığı Zorya'yı normal süresi 2-2 biten maçın uzatmalarında 5-2 yendi ve çeyrek finale yükseldi.
Ukrayna Kupası son 16 turunda Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden Dinamo Kiev, Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe ile aynı grupta yer alan Zorya'yı konuk etti.
Başkent Kiev'deki Olimpiyat Stadı'nda oynanan maçta ev sahibi ekip 14. dakikada Derlis Gonzalez'in attığı golle 1-0 öne geçti. Mücadelenin 23. dakikada Zorya, Rafael Forster'in penaltıdan kaydettiği golle beraberliği yakaladı ve takımlar soyunma odasına 1-1 beraberlikle girdi.
İkinci yarıya hızlı başlayan Dinamo Kiev, 65. dakikada Viktor Tsyhankov'un attığı golle tekrar öne geçti: 2-1
Maçın 89. dakikasında Mikhail Sivakov'un topu ağlara göndermesiyle skor dengeye geldi: 2-2
Normal süresi 2-2 biten karşılaşmada uzatmalara geçildi. 97. dakikada Gonzalez, 101 penaltıdan) ve 119. dakikalarda Junior Moraes'in attığı gollerle Dinamo Kiev sahadan 5-2 galip ayrıldı ve adını çeyrek finale yazdırdı.
Ayrıca, Atiker Konyaspor'un UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakiplerinden Shakhtar Donetsk de ağırladığı Oleksandria'yı 2-0 yenerek, Ukrayna Kupası'nda çeyrek finale çıkan bir diğer takım oldu.
- 26 Ekim 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 22:01
- ''Çıkıp erkek gibi oynayacağız''
Toplam 5
Yorum
/* emekli vaktin gelmiş..paranı kazandın yıllarca..gençlere yol ver kardeş.
- Güneş’ten uyarı
Toplam 2
Yorum
ibrahim Hocam sana guveniyoruz once allaha sonra sana emenet bu takim kolay gelsin
- ''Trabzonspor, Trabzonspor gibi oynamalı''
Toplam 2
Yorum
ali Okay Mehmet Onazİ (OMO) üçlüyü bozma hocam??
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