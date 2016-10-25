"Bana tekmeler atılıyor ama..."

Hollanda ekiplerinden Twente'de forma giyen milli oyuncu Enes Ünal, rakiplerin odaklandığı oyuncu olmanın kendisi için sorun olmadığını, bu tür stresleri kaldırabileceğini söyledi. Enes, attığı gollerden sonra Hollanda'da kendisine sert müdahaleler yapıldığını, tekmeler atıldığını ifade etti.

Hollanda'da attığı gollerle dikkatleri üzerine çeken ve A Milli Takım kadrosuna kadar yükselen 19 yaşındaki Enes Ünal, Twente Kulübü'nün televizyon kanalına konuştu. Genç oyuncu, gol atmanın kendisi için şaşırtıcı olmadığını belirterek, "Bu benim işim. Tabii ki her maç gol atmam gerekiyor. Ama hat-trick yaptığım maç benim için özeldi. Çünkü güzel goller attım ve hepsini 19 dakika içinde attım. Ama sonraki gün o maçı unuttum. İnsanlar şimdi gelip 'o maç hakkında ne düşünüyorsun' diye soruyorlar. Hiçbir şey düşünmüyorum ve hissetmiyorum. Ben sadece önüme bakıyorum. Tekrar izlerken bana başka bir oyuncuyu izliyormuşum gibi geliyor. Çoktan aklımdan çıkıp gitti" dedi.



"Bana sert müdahaleler yapılıyor, tekmeler atılıyor"

Golcü oyuncu, rakip oyuncuların kendisine karşı daha baskılı oynandıklarını vurgulayarak, "Groningen'e attığım gollere bakarsanız topu aldığımda bana çok vakit tanıdıklarını fark edebilirsiniz. Artık o mesafede topu ayağıma aldığımda bana zaman tanımıyorlar. Artık topu ayağıma aldığımda zamanım daha az. Çünkü rakipler şimdi daha çok baskı altında hissediyor sanırım. Bana sert müdahaleler yapılıyor, tekmeler atılıyor. Ama şikayetçi değilim, hatta keyif alıyorum. Çünkü bu tür gerginlikler hoşuma gidiyor. Sahada sert mücadeleler yapmayı seviyorum" ifadelerini kullandı.



"Takım arkadaşlarımın söylediklerinin çoğunu anlamıyorum"

Milli futbolcu, farklı bir ülkede yaşaması ve yabancı dil konusunda ise, "Takım arkadaşlarım benimle İngilizce konuşmuyor. Dolayısıyla söylediklerinin çoğunu anlamıyorum. Kız arkadaşım Belçikalı. İngilizce iletişim kuruyoruz. Şu an İngilizce röportaj verebiliyorum. Ama altı ay önce bana bu soruları sorsanız bu kadar iyi konuşamazdım. Şimdi de aslında çok iyi sayılmaz ama kız arkadaşımla hep İngilizce konuşuyoruz, o sayede kendimi geliştiriyorum. Kız arkadaşım ailesiyle Flemenkçe konuşuyor. Geçen gün onlarla beraberdim. Birçok kelimeyi anlayabildim, bazı cümleleri tam olarak yakalayabildim. Sezon sonunda Flemenkçe kısa röportajlar verebilirim diye düşünüyorum'' açıklamasını yaptı.



"Bu tür stresleri kaldırabilirim"

"Rakiplerin odaklandığı oyuncu olmak benim için sorun değil" diyen Enes, "Bu tür stresleri kaldırabilirim, böyle mental yükleri taşımakta zorluk çekmiyorum. Dahası rakipler bana daha çok odaklanırsa beni marke etmek için uğraşırsa takım arkadaşlarım daha çok boşluk bulur. Bu da bizim için avantaj demektir" şeklinde konuştu.



"Guardiola inanılmaz bir teknik direktör"

Enes, Manchester City Menajeri Pep Guardiola ile ilgili bir soru üzerine ise, "Guardiola inanılmaz bir teknik direktör. Kelimelerle anlatamam. Çok farklı bir antrenör. Daha geldiği ilk gün direkt olarak sahada ne olmasını istediğini anlattı, hemen taktik konuşmaya başladı. Bize düşünerek oynamamızı, bakış açımızı değiştirmemizi söyledi. Biliyorsunuz onun çok farklı bir futbol felsefesi var. Sürekli olarak önde baskı istiyor. 'Topu kalemizden uzak tuttuğumuz sürece bize gol atma ihtimalleri yok' diyordu. Sürekli olarak yüksek tempoda oynamak istiyor, bol bol koşmanız gerekiyor" diye konuştu.