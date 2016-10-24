 Braga evinde kazandı – Fotomaç – 24 Ekim 2016
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    25 Ekim 2016, Salı
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    Braga evinde kazandı

    Braga evinde kazandı

    Atiker Konyaspor'un UEFA Avrupa Ligi H Grubu'ndaki rakiplerinden Braga, Portekiz Premier Lig'in 8. haftasında ağırladığı Chaves'i 1-0 mağlup etti.

    Braga kentindeki Belediye Stadı'nda oynanan maçın ilk yarısında iki takım da gol atamayınca soyunma odasına 0-0 beraberlikle gidildi.

    İkinci yarıya hızlı başlayan Braga, 55. dakikada penaltıdan Pedro Santos'un attığı golle Chaves'i 1-0 yendi.

    Bu sonuçla Braga, 17 puanla 4. sırada yer alırken, Chaves ise 12 puanla 6. sırada kaldı.

    UEFA Avrupa Ligi H Grubu'ndaki üçüncü maçında 20 Ekim Perşembe günü deplasmanda Atiker Konyaspor ile 1-1 kalan Braga, Konya ekibini 3 Kasım Perşembe günü konuk edecek.

    1. 24 Ekim 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:52
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