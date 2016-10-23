Feyenoord'un mükemmel serisi bozuldu!
Hollanda Eredivisie'de haftanın maçında Feyenoord evinde Ajax'la 1-1 berabere kaldı.
Karşılaşmanın ilk yarısı karşılıklı ataklarla geçti ama gol sesi çıkmadı. İkinci yarıya golle başlayan Ajax 55. dakikada Kasper Dolberg ile 1-0 öne geçti. İkinci yarıda Feyenoord'a beraberliği getiren golü 85. dakikada eski Fenerbahçeli futbolcu Dirk Kuyt kaydetti.
Bu sonuçla lider Feyenoord ligde ilk puan kaybı yaşarken 28 puanla zirvedeki yerini korudu. Ajax ise 23 puanla 2. sırada kaldı.
- 23 Ekim 2016, Pazar
- Güncelleme: 18:27
- Küfürden ceza yolda
Toplam 4
Yorum
Nazim Arkadaşım bende o mactaydim ama önce tirabzon taraftarı küfür etti ben onaylamiyorum bu olanları ama hakemin cezası ne olacak Trabzonun cezası ne olucak
- Teknik heyet ve yönetime destek
Toplam 6
Yorum
samet bruma kırmızı görmeliydi bence
- Quaresma'ya Çin kancası
Toplam 35
Yorum
ercan q7 50 milyon euroya bile gitmez kendisi söyledi..
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