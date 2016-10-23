 Feyenoord'un mükemmel serisi bozuldu! – Fotomaç – 23 Ekim 2016
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    23 Ekim 2016, Pazar
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    'un mükemmel serisi bozuldu!

    Feyenoord'un mükemmel serisi bozuldu!

    Hollanda Eredivisie'de haftanın maçında evinde 'la 1-1 berabere kaldı.

    Karşılaşmanın ilk yarısı karşılıklı ataklarla geçti ama gol sesi çıkmadı. İkinci yarıya golle başlayan 55. dakikada Kasper Dolberg ile 1-0 öne geçti. İkinci yarıda 'a beraberliği getiren golü 85. dakikada eski Fenerbahçeli futbolcu Dirk Kuyt kaydetti.

    Bu sonuçla lider Feyenoord ligde ilk puan kaybı yaşarken 28 puanla zirvedeki yerini korudu. Ajax ise 23 puanla 2. sırada kaldı.

    1. 23 Ekim 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 18:27
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