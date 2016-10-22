Twente deplasmanda kazandı
Eredivisie'in 10. haftasında Twente, milli futbolcu Enes Ünal'ın asist yaptığı maçta deplasmanda Go Ahead Eagles ekibini 2-0 mağlup etti.
Deventer kentindeki De Adelaarshorst Stadı'nda oynanan maçta Twente, 43. dakikada Enes Ünal'ın asistinde Yaw Yeboah'ın kaydettiği golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.
Konuk ekip, Bersant Celina'nın 89. dakikada attığı golle farkı ikiye çıkardı ve karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı. Ev sahibi ekipte 66. dakikada oyuna dahil olan Jarchinio Antonia, 90. dakikada kırmızı kart gördü.
İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester City tarafından bu sezon için Twente'ye kiralık verilen 19 yaşındaki Enes Ünal, ilk golde yaptığı asistle takımının karşılaşmayı kazanmasına katkı sağladı.
Enes Ünal, ligde şu ana kadar çıktığı 8 maçta 7 gol, 2 asistlik bir performans ortaya koydu.
Bu sonuçla ligdeki 5. galibiyetini alan Twente, puanını 17'ye yükseltti. Üst üste 2. mağlubiyetini yaşayan Go Ahead Eagles ise 8 puanda kaldı.
Twente, ligde gelecek hafta sahasında Roda ile karşı karşıya gelecek. Go Ahead Eagles ise PEC Zwolle takımına konuk olacak.
- 22 Ekim 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 22:29
- Toroğlu gol pozisyonunu yorumladı
Toplam 7
Yorum
duayen helal olsun ermana iyi görmüş evet 7 cm ofsayt değilmiş görüntü yanıltıyor gerçekten
- "7 kişi kaldığımızda oley çektiklerini unutmadık"
Toplam 11
Yorum
hüseyin gs taraftarıyım.ts haketti aldı.gol ofsayt degil.acın bakın tvden.ıkı stoperlerı cok ıyı mac cıkarttı.poldi ve erene ceza sahasında neredeyse pozısyon yaratmadılar.hakem fazladan 1 dakıka uzattı.ortasahada top hala bekletti.,bitirmedi.sansızlıkta eklenınce macı alamadık.bu sezon sampıyon olacagımıza canı gonulden ınanıyorum.
- "7 kişi kaldığımızda oley çektiklerini unutmadık"
Toplam 11
Yorum
lazepe futbol mu? katletmekmi. bırakın bu işleride top oynayın.
Twente deplasmanda kazandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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