 Twente deplasmanda kazandı – Fotomaç – 22 Ekim 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    22 Ekim 2016, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    deplasmanda kazandı

    Twente deplasmanda kazandı

    Eredivisie'in 10. haftasında , milli futbolcu Enes Ünal'ın asist yaptığı maçta deplasmanda Go Ahead Eagles ekibini 2-0 mağlup etti.

    Deventer kentindeki De Adelaarshorst Stadı'nda oynanan maçta , 43. dakikada Enes Ünal'ın asistinde Yaw Yeboah'ın kaydettiği golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

    Konuk ekip, Bersant Celina'nın 89. dakikada attığı golle farkı ikiye çıkardı ve karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı. Ev sahibi ekipte 66. dakikada oyuna dahil olan Jarchinio Antonia, 90. dakikada kırmızı kart gördü.

    İngiltere takımlarından Manchester City tarafından bu sezon için Twente'ye kiralık verilen 19 yaşındaki Enes Ünal, ilk golde yaptığı asistle takımının karşılaşmayı kazanmasına katkı sağladı.

    Enes Ünal, ligde şu ana kadar çıktığı 8 maçta 7 gol, 2 asistlik bir performans ortaya koydu.

    Bu sonuçla ligdeki 5. galibiyetini alan Twente, puanını 17'ye yükseltti. Üst üste 2. mağlubiyetini yaşayan Go Ahead Eagles ise 8 puanda kaldı.

    Twente, ligde gelecek hafta sahasında Roda ile karşı karşıya gelecek. Go Ahead Eagles ise PEC Zwolle takımına konuk olacak.

    1. 22 Ekim 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 22:29
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Twente deplasmanda kazandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.