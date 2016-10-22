Twente deplasmanda kazandı

Deventer kentindeki De Adelaarshorst Stadı'nda oynanan maçta Twente, 43. dakikada Enes Ünal'ın asistinde Yaw Yeboah'ın kaydettiği golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

Konuk ekip, Bersant Celina'nın 89. dakikada attığı golle farkı ikiye çıkardı ve karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı. Ev sahibi ekipte 66. dakikada oyuna dahil olan Jarchinio Antonia, 90. dakikada kırmızı kart gördü.

İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester City tarafından bu sezon için Twente'ye kiralık verilen 19 yaşındaki Enes Ünal, ilk golde yaptığı asistle takımının karşılaşmayı kazanmasına katkı sağladı.

Enes Ünal, ligde şu ana kadar çıktığı 8 maçta 7 gol, 2 asistlik bir performans ortaya koydu.

Bu sonuçla ligdeki 5. galibiyetini alan Twente, puanını 17'ye yükseltti. Üst üste 2. mağlubiyetini yaşayan Go Ahead Eagles ise 8 puanda kaldı.

Twente, ligde gelecek hafta sahasında Roda ile karşı karşıya gelecek. Go Ahead Eagles ise PEC Zwolle takımına konuk olacak.