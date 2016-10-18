Morais'in yeni takımı belli oldu
Antalyaspor ile iki hafta önce yolları ayrılan Portekizli teknik adam Jose Morais, Yunanistan Süper Lig takımlarından AEK ile anlaştı.
AEK Kulübünden yapılan açıklamada, 51 yaşındaki Morais ile sezon sonuna kadar anlaşmaya varıldığı ve sözleşmede 1 senelik opsiyon hakkının bulunduğu bildirildi.
Portekizli teknik adam, geçtiğimiz sezonun ocak ayında Antalyaspor'un başına geçmişti. Takımının başında çıktığı 24 resmi maçta 8 galibiyet, 6 beraberlik ve 10 mağlubiyet yaşamıştı.
Öte yandan Morais, Porto, Inter, Real Madrid ve Chelsea gibi üst düzey kulüplerde Portekizli çalıştırıcı Jose Mourinho'nun yanında antrenörlük yapmıştı.
- 18 Ekim 2016, Salı
- Güncelleme: 19:35
- "Gelsinler, bir tekliflerini yapsınlar"
Toplam 11
Yorum
yazık arkadaşın sadece yorumsal degil zihinsel eksiklikleri de var belli ki:) 30 yılda şampiyon olup horozlanırlar..
- Sarri: Beşiktaş katı bir takım
Toplam 2
Yorum
BlackEagle1453 Pepe Reina bizi iyi tanır özellikle Bobo'yu :)
- "Gelsinler, bir tekliflerini yapsınlar"
Toplam 11
Yorum
Benitez KARDEŞ çok ağlak oldunuz durun daha lig Yen'i başladı , nefesini ikinci yarıya sakla ....
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