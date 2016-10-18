Morais'in yeni takımı belli oldu

AEK Kulübünden yapılan açıklamada, 51 yaşındaki Morais ile sezon sonuna kadar anlaşmaya varıldığı ve sözleşmede 1 senelik opsiyon hakkının bulunduğu bildirildi.

Portekizli teknik adam, geçtiğimiz sezonun ocak ayında Antalyaspor'un başına geçmişti. Takımının başında çıktığı 24 resmi maçta 8 galibiyet, 6 beraberlik ve 10 mağlubiyet yaşamıştı.

Öte yandan Morais, Porto, Inter, Real Madrid ve Chelsea gibi üst düzey kulüplerde Portekizli çalıştırıcı Jose Mourinho'nun yanında antrenörlük yapmıştı.