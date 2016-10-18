 Morais'in yeni takımı belli oldu – Fotomaç – 18 Ekim 2016
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    18 Ekim 2016, Salı
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    Morais'in yeni takımı belli oldu

    Morais'in yeni takımı belli oldu

    ile iki hafta önce yolları ayrılan Portekizli teknik adam Jose Morais, Yunanistan Süper Lig takımlarından AEK ile anlaştı.

    AEK Kulübünden yapılan açıklamada, 51 yaşındaki Morais ile sezon sonuna kadar anlaşmaya varıldığı ve sözleşmede 1 senelik opsiyon hakkının bulunduğu bildirildi.

    Portekizli teknik adam, geçtiğimiz sezonun ocak ayında 'un başına geçmişti. Takımının başında çıktığı 24 resmi maçta 8 galibiyet, 6 beraberlik ve 10 mağlubiyet yaşamıştı.

    Öte yandan Morais, , , Real Madrid ve gibi üst düzey kulüplerde Portekizli çalıştırıcı Jose Mourinho'nun yanında antrenörlük yapmıştı.

    1. 18 Ekim 2016, Salı
    2. Güncelleme: 19:35
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