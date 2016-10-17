 Enes Ünal yine boş geçmedi – Fotomaç – 17 Ekim 2016
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    17 Ekim 2016, Pazartesi
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    Enes Ünal yine boş geçmedi

    Enes Ünal yine boş geçmedi
    Hollanda'da 'de oynayan milli oyuncumuz Enes Ünal, bu haftayı da boş geçmedi. Twente'nin evinde Zwolle'yle 2-2 berabere kaldığı maçta takımını öne geçiren golü atan Enes, ligde 7. maçında 7 golünü kaydederek krallık yarışında zirveyi bırakmadı.
    1. 17 Ekim 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:23
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