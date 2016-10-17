Enes Ünal yine boş geçmedi
Hollanda'da Twente'de oynayan milli oyuncumuz Enes Ünal, bu haftayı da boş geçmedi. Twente'nin evinde Zwolle'yle 2-2 berabere kaldığı maçta takımını öne geçiren golü atan Enes, ligde 7. maçında 7 golünü kaydederek krallık yarışında zirveyi bırakmadı.
- 17 Ekim 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 23:23
FOTOMAÇ GÜNDEM
- FB TV'de tepki çeken yorum
Toplam 27
Yorum
f5liiii alanya sizi iyi isitmistir....
- Aboubakar çıldırttı
Toplam 13
Yorum
CHAMPİONSHİP böle tranferler yapılana kadar scoutlar CHAMPİONSHİP gibi ligde neden adam takip etmezler ? ciddi manada cok kaliteli ve genç forvetler var
- FB TV'de tepki çeken yorum
Toplam 27
Yorum
Burak Özer sen aziz den kaç para aldın veya ne çıkarın var merak ettim...
Enes Ünal yine boş geçmedi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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