 Enes'in golü yetmedi – Fotomaç – 16 Ekim 2016
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    16 Ekim 2016, Pazar
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    Enes'in golü yetmedi

    Enes'in golü yetmedi

    Hollanda 1.Ligi ekiplerinden FC 'de forma giyen milli oyuncu Enes Ünal, bu hafta da boş geçmedi.

    Hollanda Ligi'nin 9. haftasında sahasında PEC Zwolle takımını ağırlayan FC , maçta iki kez öne geçmesine rağmen üstünlüğü koruyamadı ve rakibiyle 2-2 berabere kaldı. PEC Zwolle karşısında maça ilk 11'de başlayan milli oyuncu Enes Ünal, karşılaşmanın 77. dakikasında sahneye çıkarak takımını 2-1 öne geçiren gole imza atmayı başardı. Maçın 84. dakikasında Warmerdam'ın ayağından kazanılan PEC Zwolle golüne engel olamayan FC Twente, 2-2'lik sonuçla haftayı 1 puanla kapatmak zorunda kaldı.

    İlk devresi 1-1 biten maçın, 10. dakikasında Klich penaltı atışıyla FC Twente'yi 1-0 öne geçirirken, 40. dakikada da Mokhtar PEC Zwolle'yi beraberliye taşıyan gole imza attı. 2-2 biten maçın ardından FC Twente puanını 14'e çıkarırken, PEC Zwolle de 6 puanla tabelanın 17. sırasında kaldı.

    1. 16 Ekim 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 16:41
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