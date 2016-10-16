Enes'in golü yetmedi
Hollanda 1.Ligi ekiplerinden FC Twente'de forma giyen milli oyuncu Enes Ünal, bu hafta da boş geçmedi.
İlk devresi 1-1 biten maçın, 10. dakikasında Klich penaltı atışıyla FC Twente'yi 1-0 öne geçirirken, 40. dakikada da Mokhtar PEC Zwolle'yi beraberliye taşıyan gole imza attı. 2-2 biten maçın ardından FC Twente puanını 14'e çıkarırken, PEC Zwolle de 6 puanla tabelanın 17. sırasında kaldı.
- 16 Ekim 2016, Pazar
- Güncelleme: 16:41
- Kenan Sofuoğlu şampiyon oldu!
Toplam 8
Yorum
KENAN BABA Gitmiş ekşi sözlükten kopyala yapıştır yapmış yiyosa sen yarış oralarda
- Kenan Sofuoğlu şampiyon oldu!
Toplam 8
Yorum
Mehmet teper Turkiyemizin yuz aki karasumuzun kururu Tebrik eder allah cc kazasiz belasiz nice Basarilar nasib etsin.allah cc nazardan korusun Allah cc ye amanet ol
- Apolet söktü
Toplam 10
Yorum
Kenan Bruuuuumaaaaaa
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