Boyundan büyük işler

Celtic'te Hearts U20 takımıyla yapılan karşılaşmada oyuna giren 13 yaşındaki Karamoko Dembele ilginç görüntüler oluşturdu. Kulüpte U14'te oynadığı görülen Dembele, bitime 9 dakika kala Celtic'in A Takımı'nda oynamış en genç oyuncu unvanına sahip olan 16 yaşındaki Jack Aitchison'un yerine girdi. Fildişi Sahilli genç oyuncu ülkede 'İskoçya'nın yeni Messi'si' olarak gösteriliyor.