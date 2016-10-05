 Boyundan büyük işler – Fotomaç – 05 Ekim 2016
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    05 Ekim 2016, Çarşamba
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    Boyundan büyük işler

    Boyundan büyük işler
    Celtic'te Hearts U20 takımıyla yapılan karşılaşmada oyuna giren 13 yaşındaki Karamoko Dembele ilginç görüntüler oluşturdu. Kulüpte U14'te oynadığı görülen Dembele, bitime 9 dakika kala Celtic'in A Takımı'nda oynamış en genç oyuncu unvanına sahip olan 16 yaşındaki Jack Aitchison'un yerine girdi. Fildişi Sahilli genç oyuncu ülkede 'İskoçya'nın yeni Messi'si' olarak gösteriliyor.
    1. 05 Ekim 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:43
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