Sparta Praglı futbolcular için ilginç ceza!

Sparta Prag Kulübünden yapılan açıklamada, Çek Cumhuriyeti 1. Futbol Ligi'nin 9. haftasında yapılan Brno maçında kadın yardımcı hakem Lucie Ratajova'nın yanlış ofsayt kararı verdiği iddiasıyla kadınlar hakkında olumsuz görüş bildiren kaleci Koubek ve orta saha futbolcusu Vacha'nın özür dilemelerinin yeterli olmadığı bildirildi. Oyuncuların, kadın futbol takımına elçilik yapması ve antrenmanlarına katılmaları istenirken, kadınların futboldan anlayıp anlamadıklarını etüt etmeleri gerektiği kaydedildi.

Prag ekibinin file bekçisi Koubek, iki gün önce oynanan maçın ardından, "Bence kadınlar fırında yararlıdır ve erkek futbolunda resmi görev almamalılar." diye konuşmuştu. Lukas Vacha ise maçın ardından sosyal medya hesabından Ratajova'nın resmini paylaşarak "aşçı" tanımlamasını yapmıştı.

Kaleci Koubek, Facebook sayfasından dün yaptığı açıklamada, "Maçın hemen arkasından söylediğim cümlelerle ilgili çok üzgünüm ve tüm kadınlardan özür diliyorum." ifadelerini kullanmıştı.

Ligin 9. haftasında Sparta Prag, son dakikasına 3-2 önde girdiği karşılaşmadan, Brno orta saha oyuncusu Alois Hycka'nın birkaç metre ofsaytta olmasına rağmen kadın yardımcı hakemin bayrağını kaldırmaması nedeniyle 3-3 berabere ayrılmıştı.