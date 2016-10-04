 Gole sevindi aşağı attılar! – Fotomaç – 04 Ekim 2016
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    04 Ekim 2016, Salı
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    Gole sevindi aşağı attılar!

    Gole sevindi aşağı attılar!
    Hollanda'da inanılmaz olay... 'nin Avrupa Ligi'ndeki rakiplerinden Feyenoord'un Willem II deplasmanındaki maçında bir taraftarı rakip tribünlerde mücadeleyi seyrediyordu. Takımının attığı golde kendini belli edince önce Willem'liler Feyenoord'lu şanssız taraftarı bir süre dövdü. Ardından da tribünlerden aşağı attılar.
    1. 04 Ekim 2016, Salı
    2. Güncelleme: 01:23
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