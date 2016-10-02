Zürih namağlup liderliğini sürdürdü

İsviçre'nin Wohlen kentindeki Niedermatten Stadı'nda oynanan karşılaşmada, Zürih 9. dakikada Wohlenli Sead Hajrovic'in kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti. 23. ve 40. dakikalarda Dzengis Cavusevic, farkı 3'e çıkardı. 61. dakikada Umaru Bangura ve 90. dakikada Moussa Kone attıkları gollerle Zürih'in maçtan 5-0 galip ayrılmasını sağladı.

Bu sonuçla, 9 maç sonunda 8 galibiyet ve 2 beraberliği bulunan Zürih, 26 puanla namağlup liderliğini sürdürdü. Wohlen ise 7 puanla 9. sırada yer aldı.

UEFA Avrupa Ligi L Grubu üçüncü maçında Zürih, 20 Ekim Perşembe günü deplasmanda Steaua Bükreş ile karşı karşıya gelecek.