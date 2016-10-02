Zürih namağlup liderliğini sürdürdü
UEFA Avrupa Ligi'nde Osmanlıspor'un bulunduğu L Grubu'nda yer alan Zürih, İsviçre İkinci Futbol Ligi'nin (Challenge) 10. haftasında deplasmanda Wohlen'i 5-0 yendi.
İsviçre'nin Wohlen kentindeki Niedermatten Stadı'nda oynanan karşılaşmada, Zürih 9. dakikada Wohlenli Sead Hajrovic'in kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti. 23. ve 40. dakikalarda Dzengis Cavusevic, farkı 3'e çıkardı. 61. dakikada Umaru Bangura ve 90. dakikada Moussa Kone attıkları gollerle Zürih'in maçtan 5-0 galip ayrılmasını sağladı.
Bu sonuçla, 9 maç sonunda 8 galibiyet ve 2 beraberliği bulunan Zürih, 26 puanla namağlup liderliğini sürdürdü. Wohlen ise 7 puanla 9. sırada yer aldı.
UEFA Avrupa Ligi L Grubu üçüncü maçında Zürih, 20 Ekim Perşembe günü deplasmanda Steaua Bükreş ile karşı karşıya gelecek.
- 02 Ekim 2016, Pazar
- Güncelleme: 20:30
- Cim Bom'un 100'ü güldü
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Yorum
... sen hangi takimin taraftarisin? koray sezon hazirliklarinda büyük sakatlik yasadi ve en az 6 ay oynayamicak demislerdi. serdar azizde geride kalan milli arada cok erken saha sürüldügü icin yine sakatlandi. gercek bir taraftar olsan haberleri daha takip eder ve böyle bir galibiyetten sonra elestiri yerine biraz sevgi gösterirsin
- Kadroya dahil edildi!
Toplam 5
Yorum
Murat Bu demek oluyor ki Fatih Terim'in Caner'le ilgili bi sıkıntısı yok... Bu demek oluyor ki, bu kadar formda bile olsa sırf Beşiktaş forması giyiyor diye Caner Erkin gibi bir oyuncu Milli Takıma çağrılmıyormuş...
- Kadroya dahil edildi!
Toplam 5
Yorum
berke fatih hoca yapiyosa vardır bi bildiği kimse tepki göstermemeli bence
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