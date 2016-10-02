 Zürih namağlup liderliğini sürdürdü – Fotomaç – 02 Ekim 2016
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    02 Ekim 2016, Pazar
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    Zürih namağlup liderliğini sürdürdü

    Zürih namağlup liderliğini sürdürdü

    Avrupa Ligi'nde Osmanlıspor'un bulunduğu L Grubu'nda yer alan Zürih, İsviçre İkinci Ligi'nin (Challenge) 10. haftasında deplasmanda Wohlen'i 5-0 yendi.

    İsviçre'nin Wohlen kentindeki Niedermatten Stadı'nda oynanan karşılaşmada, Zürih 9. dakikada Wohlenli Sead Hajrovic'in kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti. 23. ve 40. dakikalarda Dzengis Cavusevic, farkı 3'e çıkardı. 61. dakikada Umaru Bangura ve 90. dakikada Moussa Kone attıkları gollerle Zürih'in maçtan 5-0 galip ayrılmasını sağladı.

    Bu sonuçla, 9 maç sonunda 8 galibiyet ve 2 beraberliği bulunan Zürih, 26 puanla namağlup liderliğini sürdürdü. Wohlen ise 7 puanla 9. sırada yer aldı.

    Avrupa Ligi L Grubu üçüncü maçında Zürih, 20 Ekim Perşembe günü deplasmanda Steaua Bükreş ile karşı karşıya gelecek.

    1. 02 Ekim 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 20:30
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