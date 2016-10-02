Romanya'nın başkenti Bükreş'teki Nacional Arena'da oynanan maçın 17. dakikasında William Amorim'in attığı golle öne geçen Steaua Bükreş, 41. dakikada Bogdan Vatajelu'nun golüne engel olamasa da 75. dakikada penaltıdan Fernando Henrique Boldrin'in attığı golle karşılaşmadan 2-1 galip ayrılmayı bildi.

Bu sonuçla 11 maçta 8 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 26 puan toplayan Steaua Bükreş, zirveyi bırakmadı. Universitatea Craiova ise 20 puanla ikinci sırada kaldı.

Steaua Bükreş, UEFA Avrupa Ligi L Grubu'ndaki üçüncü maçında 20 Ekim Perşembe günü Zürih'i konuk edecek.