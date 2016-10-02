Shakhtar tek golle güldü

Ukrayna Premier Ligi'nin 10. haftasında, Atiker Konyaspor'un UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakiplerinden Shakthar Donetsk ile UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'nin grubunda yer alan Zorya karşı karşıya geldi.

İki takım da ilk yarıda gol atamayınca, devreye 0-0 beraberlikle girildi. Maçın 56. dakikasında Shakhtar Donetsk, Facundo Ferreyra ile fileleri havalandırdı ve karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.

Bu sonuçla Shakhtar Donetsk, 28 puanla liderliğini sürdürdü. Zorya ise 20 puanda kaldı.

Zorya, UEFA Avrupa Ligi A Grubu'ndaki üçüncü maçında 20 Ekim Perşembe günü Feyenoord deplasmanına çıkacak. Shakhtar Donetsk ise UEFA Avrupa Ligi H Grubu'ndaki üçüncü karşılaşmasında aynı gün Gent'i ağırlayacak.