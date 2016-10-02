Shakhtar tek golle güldü
Ukrayna Premier Ligi'nde Shakhtar Donetsk, sahasında Zorya'yı 1-0 yendi.
Ukrayna Premier Ligi'nin 10. haftasında, Atiker Konyaspor'un UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakiplerinden Shakthar Donetsk ile UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'nin grubunda yer alan Zorya karşı karşıya geldi.
İki takım da ilk yarıda gol atamayınca, devreye 0-0 beraberlikle girildi. Maçın 56. dakikasında Shakhtar Donetsk, Facundo Ferreyra ile fileleri havalandırdı ve karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.
Bu sonuçla Shakhtar Donetsk, 28 puanla liderliğini sürdürdü. Zorya ise 20 puanda kaldı.
Zorya, UEFA Avrupa Ligi A Grubu'ndaki üçüncü maçında 20 Ekim Perşembe günü Feyenoord deplasmanına çıkacak. Shakhtar Donetsk ise UEFA Avrupa Ligi H Grubu'ndaki üçüncü karşılaşmasında aynı gün Gent'i ağırlayacak.
- 02 Ekim 2016, Pazar
- Güncelleme: 20:27
- Cim Bom'un 100'ü güldü
Toplam 11
Yorum
... sen hangi takimin taraftarisin? koray sezon hazirliklarinda büyük sakatlik yasadi ve en az 6 ay oynayamicak demislerdi. serdar azizde geride kalan milli arada cok erken saha sürüldügü icin yine sakatlandi. gercek bir taraftar olsan haberleri daha takip eder ve böyle bir galibiyetten sonra elestiri yerine biraz sevgi gösterirsin
- Kadroya dahil edildi!
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Yorum
Murat Bu demek oluyor ki Fatih Terim'in Caner'le ilgili bi sıkıntısı yok... Bu demek oluyor ki, bu kadar formda bile olsa sırf Beşiktaş forması giyiyor diye Caner Erkin gibi bir oyuncu Milli Takıma çağrılmıyormuş...
- Kadroya dahil edildi!
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Yorum
berke fatih hoca yapiyosa vardır bi bildiği kimse tepki göstermemeli bence
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