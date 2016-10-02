 Benfica farklı kazandı – Fotomaç – 02 Ekim 2016
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    02 Ekim 2016, Pazar
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    farklı kazandı

    Benfica farklı kazandı

    Portekiz 'de , sahasında Feirense'yi 4-0 mağlup etti.

    Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden , 7. hafta mücadelesinde lige bu sezon yükselen Feirense'yi ağırladı.

    Benfica, 34. dakikada Feirenseli Luis Aurelio'nun kendi kalesine attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. İkinci yarıda da etkili oyununu sürdüren ev sahibi ekip, 60. dakikada Eduardo Salvio, 70. dakikada Franco Cervi ve 90+2. dakikada Alejandro Grimaldo'nun golleriyle karşılaşmadan 4-0 galip ayrıldı.

    Bu sonuçla ligdeki 6. galibiyetini alan Benfica, puanını 19'a çıkardı ve namağlup liderliğini korudu. Feirense ise 9 puanda kaldı.

    Benfica, UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu'ndaki üçüncü maçında 19 Ekim Çarşamba günü Dinamo Kiev ile deplasmanda karşılaşacak.

    1. 02 Ekim 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 20:32
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