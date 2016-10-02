Benfica farklı kazandı
Portekiz Premier Lig'de Benfica, sahasında Feirense'yi 4-0 mağlup etti.
Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden Benfica, 7. hafta mücadelesinde lige bu sezon yükselen Feirense'yi ağırladı.
Benfica, 34. dakikada Feirenseli Luis Aurelio'nun kendi kalesine attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. İkinci yarıda da etkili oyununu sürdüren ev sahibi ekip, 60. dakikada Eduardo Salvio, 70. dakikada Franco Cervi ve 90+2. dakikada Alejandro Grimaldo'nun golleriyle karşılaşmadan 4-0 galip ayrıldı.
Bu sonuçla ligdeki 6. galibiyetini alan Benfica, puanını 19'a çıkardı ve namağlup liderliğini korudu. Feirense ise 9 puanda kaldı.
Benfica, UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu'ndaki üçüncü maçında 19 Ekim Çarşamba günü Dinamo Kiev ile deplasmanda karşılaşacak.
- 02 Ekim 2016, Pazar
- Güncelleme: 20:32
- Cim Bom'un 100'ü güldü
Toplam 11
Yorum
... sen hangi takimin taraftarisin? koray sezon hazirliklarinda büyük sakatlik yasadi ve en az 6 ay oynayamicak demislerdi. serdar azizde geride kalan milli arada cok erken saha sürüldügü icin yine sakatlandi. gercek bir taraftar olsan haberleri daha takip eder ve böyle bir galibiyetten sonra elestiri yerine biraz sevgi gösterirsin
- Kadroya dahil edildi!
Toplam 5
Yorum
Murat Bu demek oluyor ki Fatih Terim'in Caner'le ilgili bi sıkıntısı yok... Bu demek oluyor ki, bu kadar formda bile olsa sırf Beşiktaş forması giyiyor diye Caner Erkin gibi bir oyuncu Milli Takıma çağrılmıyormuş...
- Kadroya dahil edildi!
Toplam 5
Yorum
berke fatih hoca yapiyosa vardır bi bildiği kimse tepki göstermemeli bence
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