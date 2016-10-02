Benfica farklı kazandı

Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden Benfica, 7. hafta mücadelesinde lige bu sezon yükselen Feirense'yi ağırladı.

Benfica, 34. dakikada Feirenseli Luis Aurelio'nun kendi kalesine attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. İkinci yarıda da etkili oyununu sürdüren ev sahibi ekip, 60. dakikada Eduardo Salvio, 70. dakikada Franco Cervi ve 90+2. dakikada Alejandro Grimaldo'nun golleriyle karşılaşmadan 4-0 galip ayrıldı.

Bu sonuçla ligdeki 6. galibiyetini alan Benfica, puanını 19'a çıkardı ve namağlup liderliğini korudu. Feirense ise 9 puanda kaldı.

Benfica, UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu'ndaki üçüncü maçında 19 Ekim Çarşamba günü Dinamo Kiev ile deplasmanda karşılaşacak.