3 puan 2 golle geldi
Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu'ndaki rakiplerinden Dinamo Kiev, Ukrayna Premier Lig'in 10. haftasında konuk ettiği Zirka'yı 2-0 yendi.
Ukrayna Premier Lig'in 10. haftasında, Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden Dinamo Kiev, Zirka'yı ağırladı.
Maç boyunca topa sahip olan Dinamo Kiev, 20. dakikada Serhiy Sydorchuk ve 57. dakikada Viktor Tsygankov'ın attığı gollerle karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı.
Bu sonuçla Dinamo Kiev, 22 puana ulaştı ve Zorya'nın Shakhtar Donetsk'e 1-0 yenilmesiyle ikinciliğe yükseldi.
Dinamo Kiev, Şampiyonlar Ligi B Grubu'ndaki üçüncü hafta mücadelesinde 19 Ekim Çarşamba günü Benfica'yı ağırlayacak.
- 02 Ekim 2016, Pazar
- Güncelleme: 23:00
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