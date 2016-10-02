 3 puan 2 golle geldi – Fotomaç – 02 Ekim 2016
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    02 Ekim 2016, Pazar
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    3 puan 2 golle geldi

    3 puan 2 golle geldi

    'ın Şampiyonlar Ligi B Grubu'ndaki rakiplerinden Dinamo Kiev, Ukrayna 'in 10. haftasında konuk ettiği Zirka'yı 2-0 yendi.

    Ukrayna 'in 10. haftasında, 'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden Dinamo Kiev, Zirka'yı ağırladı.

    Maç boyunca topa sahip olan Dinamo Kiev, 20. dakikada Serhiy Sydorchuk ve 57. dakikada Viktor Tsygankov'ın attığı gollerle karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı.

    Bu sonuçla Dinamo Kiev, 22 puana ulaştı ve Zorya'nın Shakhtar Donetsk'e 1-0 yenilmesiyle ikinciliğe yükseldi.

    Dinamo Kiev, Şampiyonlar Ligi B Grubu'ndaki üçüncü hafta mücadelesinde 19 Ekim Çarşamba günü Benfica'yı ağırlayacak.

    1. 02 Ekim 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 23:00
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